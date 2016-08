Měl se stěhovat nábytek, ne běženci, tvrdí spoluobžalovaný z převaděčství

Převoz a následná nehoda Jakub Šámal se podle obžaloby do Maďarska vypravil 14. července 2015 ráno. Do Budapešti dorazil odpoledne. Tam se setkal s Maďarem, který ho navedl do centra k parku. Následně mu do auta nastoupili běženci, dvěma nejmladším chlapcům bylo pět let. S dodávkou havaroval 15. července v ranních hodinách u Dobroměřic na Lounsku. Prvním policistům, kteří k nehodě dorazili, tvrdil, že se vrací ze Slovenska, kam vezl nábytek. Že si vymýšlí, prozradila krev v nákladovém prostoru. Deset ze zadržených utečenců mělo požádáno o azyl v Maďarsku. Než byli na základě Dublinského nařízení předáni do Maďarska, bylo pět dospělých umístěno v záchytném zařízení pro cizince a pětice mladistvých v zařízeních pro mládež. Se zbylými deseti Afghánci bylo zahájené správní řízení o vyhoštění z členských států EU. Jsou mezi nimi tři mladiství, u nichž bude správní vyhoštění platné až dovrší plnoletosti, do té doby jsou v zařízeních pro mladistvé.