Dcery trestal za špatné známky znásilňováním, tvrdí obžaloba o muži z Ústí

Mladší z dívek otec podle žalobce nejprve několika ranami páskem potrestal za špatné známky a pak ji i přes její odpor a prosby znásilnil.



„Když s tím začal, bylo mi sedm nebo osm. Nejdřív jsem na to nic neříkala, protože jsem nevěděla, co dělá, co to znamená. Postupně jsem se snažila bránit. Trvalo to několik let. Bolelo mě to. Nikomu jsem ale nic neřekla, ani ségře. Bála jsem se,“ vypověděla před soudem dnes osmnáctiletá dívka žijící v dětském domově.

„Když to dodělal, vždycky jsem utekla ven. Po mém návratu domů se choval jakoby nic. Nabízel mi i peníze, abych neprotestovala, třeba dvacet korun. Já ale stejně dávala najevo, že to nechci,“ pokračovala, když popisovala, jak trestání za známky přecházelo ve znásilňování.

Otec vinu odmítá

Starší z dívek muž podle spisu zneužíval 12 let, od jejího nástupu do 1. třídy základní školy do doby, než se z domácnosti odstěhovala.

Nejdříve se o ni podle spisu otíral přirozením a později s ní pravidelně souložil za použití násilí.

„Otec jí stále opakoval, že to nesmí nikomu říct, protože by šel do vězení a ona do dětského domova,“ stojí v obžalobě. Muž vinu odmítá. S dcerami se nyní nestýká.

Trestní oznámení na něj podala žena, která u něj v bytě několik měsíců bydlela. Prý se jí svěřila starší z dívek.

Před soudem už vypovídala řada svědků a zazněly i znalecké posudky. Líčení bude pokračovat ve druhé polovině března.