Soud potrestal podmínkou muže, který v Lounech najel na strážníka

18:22 , aktualizováno 18:22

Podmínkou a zákazem řízením potrestal okresní soudu v Lounech šestasedmdesátiletého Miroslava Kovaříka za to, že najel autem do strážníka. Policista se ho snažil zastavit poté, co vjel přes zátaras na trať Evropského závodu ručních kol. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se odvolal.