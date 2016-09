Soud s exprimátorem kvůli vítání občánků vrcholí, rozhodne třetí posudek

„Bude se přibírat odborný ústav k vypracování revizního znaleckého posudku,“ uvedla mluvčí soudu Irena Jeřábková.

Obžaloba totiž stojí na posudku, že vinou Mandíka a Macíka byla zakázka předražena o milion korun (o případu jsme psali zde).

Jenže znalec obhajoby Jan Sekanina takový závěr odmítá. „Pro posouzení by bylo nutné mít rozpočty a přesné položky akcí v jiných městech a k závěru dojít porovnáváním a upravováním jedné položky po druhé,“ uvedl.



Aby se tak odstranily rozpory, soudce Pavel Kuděla zadal vypracování revizního posudku. Do značné míry by měl napovědět, zda Mandík s Macíkem, oba z ČSSD, způsobili městu škodu.

Závěrečné řeči by mohly být v lednu

Líčení bude pokračovat v lednu, do té doby má být posudek hotový. „Snad by se to mohlo stihnout,“ podotkl žalobce Jan Fuchs, který případ poslal k soudu.



Počátek kauzy spadá do prosince 2011, kdy město uzavřelo s firmou Darothore smlouvu na pořádání vítání občánků, což byla společenská akce spojená s předáváním dárků a šeků prvorodičkám.

Darothore, firma tehdy blízká ČSSD, měla za roky 2012 až 2014 podle smlouvy za projekt inkasovat přes pět milionů korun. Město s ní ale předčasně ukončilo smlouvu a „jen“ 1,74 milionu, přesto i tak podle žalobce přišlo zbytečně o milion korun.



Macík ještě jako radní inicioval zrušení výběrového řízení, v němž jiná firma nabídla levnější služby. Mandík pak podepsal smlouvu s Darothore. Měli se tím dopustit zneužití pravomoci úřední osoby a porušování povinností při správě cizího majetku. Oba vinu odmítají. „Nic jsem neporušil, skutek se nestal,“ řekl už dříve Mandík.

V lednu po projednání finálního posudku by mohly zaznít závěrečné řeči. „Nic zásadního se oproti situaci v době podání obžaloby nemění. Relativně to jde tak, jak to mělo jít,“ zhodnotil dosavadní průběh líčení žalobce Fuchs.