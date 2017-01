Za vítání občánků v Ústí dostali exprimátor s exradním podmínky

Soud oba muže uznal vinnými z pokusu o porušení povinností při správě cizího majetku. Oba měli ovlivnit průběh výběru firmy na zajištění provozování této společenské akce tak, aby zvítězila jedna konkrétní společnost a tím jí umožnit získat majetkový prospěch. Zakázku navíc soud označil za předraženou.

Mandík i Macík (oba kandidovali za ČSSD) si od soudu odnesli osmnáctiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky. Mají také uhradit škodu, kterou soud vyčíslil na 348 tisíc korun a každý z nich má zaplatit pokutu ve výši sto tisíc korun.



„Koordinovaně jednali v rozporu s požadavkem na postup s péčí řádného hospodáře. Tlačili na to, aby zakázka byla přidělena konkrétní firmě,“ řekl soudce Pavel Kuděla. Mandík i Macík se na místě odvolali, žalobce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.



Oba bývalí členové vedení města původně čelili obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušování povinností při správě cizího majetku a hrozilo jim až desetileté vězení. Soud ale nakonec věc v tomto ohledu zmírnil.



Macík a Mandík v roce 2011 podle obžaloby ovlivnili výběrové řízení týkající se vítání občánků a postupovat tak, aby tuto společenskou akci zajišťovala firma Darothore.



Město ve věci vítání občánků pořádalo dvě výběrová řízení. To první, které se týkalo roku 2011, zrušilo. Magistrát v jeho rámci na popud Mandíka oslovit několik propojených firem, aby se do něj přihlásily. Vstoupila do něj ale i neoslovená pátá společnost Atlantic, jež byla nejlevnější. Radní Macík, jenž společně s bývalou náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou podmínky výběrového řízení odsouhlasil, pak jako předseda výběrové komise navrhl zrušení tendru. Město pak v rámci zakázky malého rozsahu podepsalo smlouvu s pro tento rok Darothore.

Poslankyni hrozí stíhání po vypršení mandátu

Do druhé soutěže pro zmíněné roky 2012 až 2014 už se přihlásila jen Darothore. Město s firmou uzavřelo smlouvu, přičemž mělo vyplatit 5,2 milionu korun. Nakonec ale magistrát zaplatil 1,74 milionu, protože od smlouvy v únoru 2013 odstoupil. „Věděli, že do prvního výběrového řízení se přihlásila firma, která by věc zajistila o stovky tisíc levněji, přesto bez jakýchkoli pochybností uzavřeli smlouvu s Darothore,“ uvedl soudce.



Oba obžalování svou vinu po celou dobu trvání procesu odmítali s tím, že v žádném případě neměli v úmyslu zvýhodnit jednu firmu a že cena vzhledem k předchozím letům nebyla přemrštěná. Rozsudek odmítli komentovat.



Pokud jde o Zuzanu Kailovou, jež je nyní poslankyní, také ji chtěla policie obžalovat, Sněmovna ji však nevydala. Stíhání jí hrozí po vypršení mandátu.