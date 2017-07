Pět dětí nechodilo do školy, prý nebylo na autobus. Rodiče dostali vězení

11:45 , aktualizováno 11:45

Okresní soud poslal do vězení rodiče z Lounska za to, že svých pět dcer neposílali do školy. Dívky ve věku od sedmi do šestnácti let mají stovky zameškaných a neomluvených hodin. Rodiče se hájili tím, že nemají peníze na to, aby je do školy vypravili.