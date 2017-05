Posudková lékařka pomohla manželovi k příspěvkům. Oba dostali podmínku

Muž peníze pobíral pět let. Neoprávněně si tak přilepšil o 516 tisíc korun.

Vedle podmínky lékařce i manželovi soud uložil ještě peněžité tresty. V průběhu dvou let mají uhradit vzniklou více než půlmilionovou škodu a také má každý z nich zaplatit pokutu ve výši padesát tisíc korun.

Rozsudek však není pravomocný, státní zástupkyně i obhájkyně Hladíkových si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.

„Obžalovaná si byla plně vědoma, že zdravotní stav jejího manžela neodpovídá tomu, co se píše v posudku. Obžalovaný pak zastíral svůj skutečný stav. Před sociální pracovnicí, která u něj doma prováděla šetření, užil lsti,“ uvedla po vyřčení rozsudku soudkyně Petra Stará

Ta v průběhu hlavního líčení také připomněla, jak si při jednom z předchozích jednání muž bez problémů zavázal tkaničku.

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Příspěvky začal František Hladík pobírat v roce 2010. Nejprve jako osoba splňující první stupeň závislosti na pomoci druhých. V závěru téhož roku pak byl rázem jeho stav přehodnocen a on splňoval třetí stupeň závislosti, přičemž místo původních dvou tisíc korun začal měsíčně pobírat osm tisíc.

„Na začátku září roku 2010 podal návrh na změnu výše příspěvku. Hned v listopadu bylo rozhodnuto o zvýšení,“ upozornila soudkyně na nezvyklou rychlost v rozhodování. Muž zároveň získal také průkaz ZTP.

František Hladík tedy nejdříve před sociálními pracovníky, kteří byli přímo u něj doma, předstíral výrazně horší zdravotní stav. Poté vypracovala lékařka spolupracující s OSSZ posudek, který následně putoval na stůl Danuši Hladíkové.

Lékařka, která tvořila jakýsi mezičlánek, před soudem uvedla, že Hladíkovou zná, ale že postupovala „jako kdyby šlo o člověka zcela neznámého.“ Danuše Hladíková připustila, že možná měla upozornit na příbuzenskou vazbu, ale že v té době to nebylo běžné. „Byla jsem nestranná,“ uvedla.

Pracoval na úřadu práce

Problémy Františka Hladíka pramení podle slov manželů z jeho potíží se zády. V roce 2003 podstoupil náročnou operaci páteře, která se prý ale nepovedla.

Paradoxem však je, že i přes špatný zdravotní stav v době pobírání příspěvků pracoval. Konkrétně na úřadu práce, který mu v určité době některé příspěvky vyplácel.

Nejprve tam dělal účetního, poté třeba referenta majetkové správy. Souběžně dělal účetnictví pro své bývalého zaměstnavatele na základě živnostenského listu.

Státní zástupkyně při hlavním líčení upozornila například na to, jak mohl tak závažně nemocný člověk řídit nebo lyžovat. Právě na lyžích měl totiž Hladík před lety úraz.

„Rozmlouvali jsme mu to, ale on byl vždycky velký sportovec. Sjel ten kopec jenom jednou,“ odvětila Danuše Hladíková. Žalobkyně vzápětí připomněla další úraz, kdy na úřadu práce upadl na schodech při stěhování koberce, přičemž se podivovala, že na takovou činnost by osoba se třetím stupněm závislosti nemohla skoro ani pomyslet.

František Hladík je dnes v důchodu, jeho žena Danuše stále pracuje, a to na plný úvazek. Děti s nimi již nežijí, muž je tak celý den doma sám. Podle informací MF DNES už se pár stihl zbavit majetku a převést ho své potomky.