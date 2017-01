Šluknovsko již nechce platit za odpad víc než ostatní. Řeší, co s tím

„Ve Šluknovském výběžku se vytváří méně odpadu, než je průměr v České republice. Za jeho likvidaci ale platíme výrazně více. Jedním z faktorů je rozlehlost oblasti,“ uvádí starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

„Snažíme se to už nějakou dobu řešit a najít soulad mezi starosty osmnácti měst, ale to je složité,“ dodává.

S likvidací by souviselo i důkladnější třídění. „Ústecký kraj je ve třídění odpadu na posledním místě v republice. Šluknovský výběžek je výjimkou, tady třídíme na úrovni republikového průměru a můžeme třídit ještě lépe například dřevo, které lze využít k dalšímu zpracování,“ upozornil ještě Kolář.

Tři největší města v oblasti, Rumburk, Varnsdorf a Šluknov, se ale do společného podniku nehrnou. Šluknov záležitost vyřešil už před více než třemi roky, komunální odpad sváží jeho vlastní technické služby. Končí na skládce v Osečné na Českolipsku.

„Zastupitelé schválili, že dosavadní způsob likvidace odpadů nebudeme měnit, takže společný podnik pro nás nepřichází v úvahu. Ale podle nového zákona o veřejných zakázkách se zdá, že by mohly ostatní obce bez výběrového řízení zadávat zakázky našim technických službám, tedy i na svoz odpadu. Ještě čekáme na právní výklad, který by to měl potvrdit,“ řekla šluknovská starostka Eva Džumanová.

Obcím se plán úplně nezdá

Také Rumburk chce nápad na společný podnik projednat na zastupitelstvu.

„Myšlenka na založení vlastního podniku se mi velmi líbí, vím, že to třeba na Jihlavsku velmi dobře funguje, ale zároveň se domnívám, že to u nás nepůjde, obce se mezi sebou totiž nedohodnou,“ řekl rumburský místostarosta Alois Kittl.

Společného podniku by se neúčastnil ani Varnsdorf. Má totiž podíl v jedné z největších odpadových firem a vzdát se ho nechce. „Nám to vyhovuje. Společný podnik by byl možná vhodný pro menší obce,“ uvádí Josef Hambálek, místostarosta města.

Navíc město uvažuje o výstavbě spalovny. Mohla by vyrůst v bývalé kotelně Velvety. Kotelna však patří soukromé firmě, která v ní vyrábí teplo pro město i další subjekty.

„Výstavba spalovny je hudbou budoucnosti. Jen na majiteli kotelny je, jak s ní naloží, a otázkou je, zda by nám ji vůbec prodal,“ uvedl Hambálek. Nepotvrdil ani, že by už jednání o koupi kotelny probíhala.

Od roku 2024 už nebude možné komunální odpad svážet na skládky, ale bude nutné ho likvidovat ve spalovnách. Nejbližší spalovna pro Výběžek je v Liberci. Pokud by měl spalovnu Varnsdorf, pak by firmy, případně obce nemusely s odpadem tak daleko.