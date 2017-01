Děti nám ve školce hlídala uklízečka, stěžují si v Chomutově rodiče

Soukromou registrovanou školku pro děti od 6. týdne věku do šesti let provozuje Tamara Mišovicová od loňského záři. Rodiče lákala na pružnou provozní dobu a pestré aktivity. Školkovné je od 1 500 do tří tisíc korun měsíčně.

Ve čtvrtek 5. ledna rodiče zjistili, že děti nehlídá pedagožka. „Volala nám jiná maminka, že ve školce není učitelka, ani ředitelka. Okamžitě jsem se pro syna rozjel,“ zlobí se Radek Laňka.

„Děti hlídala paní uklízečka, která navíc po nějaké době odešla a nechala nás, prakticky cizí lidi, s dětmi samotné. Pro ně tam ani nebylo žádné jídlo a pití,“ uvedl ještě Laňka.

Když se dovolal ředitelce, odpověděla mu, že řeší problém s vlastním nepojízdným autem. Přivolal proto policii.

„Na místě bylo sedm dětí a několik dospělých osob, rodičů. Vyčkali jsme do příjezdu ředitelky. O případu jsme informovali Českou školní inspekci,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Marie Pivková.

Inspekce praktiky ve školce prověřuje. „Do skončení prošetřování nebudeme předjímat žádné závěry,“ řekla ředitelka krajské inspekce Varja Paučová.

Ředitelka školy Mišovicová považuje výtky rodičů za přehnané. „Ve školce měla být učitelka, ale nepřišla. Musela jsem mezitím řešit problém s autem, proto tu byla paní uklízečka sama. Nic zlého se nemohlo stát,“ odmítá.

Ovšem fakt, že děti zůstaly bez dozoru pedagoga, je nezákonný. Za určitých podmínek může s hlídáním vypomoci i jiný zaměstnance školky, ovšem pouze v přítomnosti pedagoga.

Podle informací MF DNES to není jediná stížnost na provoz této školky. Krajský úřad řeší jinou v souvislosti se stravou. Ze zařízení odešlo v poslední době několik nespokojených učitelek.

Mišovicové školka je od listopadu součástí modelu školek Pigy, které vymyslel mediální dům Lagardére. Tomu se stín na dobrém jméně značky nelíbí.

„Celou záležitost považujeme za závažnou, protože právě bezpečnost dětí, kvalitní výuka a spolehlivý, kompetentní a milý personál je pro školky, kterým udělujeme licenci pro komunikaci pod naší značkou, prioritou,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Zuzana Nevoralová.

„V případě, že dojde k prokázání pochybení na straně provozovatelky školky, bude jí licence odebrána. Zvážíme také další právní kroky související s poškozením značky,“ uzavřela.