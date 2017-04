Nejvyšší soud nařídil propustit z vězení bývalého soudce Knotka

„Soud nařídil jeho okamžité propuštění z výkonu trestu s tím, že rozsudek zrušil,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Knotkův advokát Pavel Polák. Důvody rozhodnutí ještě nezná, nemá k dispozici písemné rozhodnutí. Nejvyšší soud verdikt nijak nekomentoval.

Soudci podle obžaloby ovlivnili za úplatu několik kauz. Ve třech případech šlo podle obžaloby o manipulaci s termíny hlavních líčení, v jedné věci o manipulaci se zákazem řízení a v další o ovlivnění trestního řízení.

Díky oběma soudcům se například dostal na svobodu muž odsouzený na 6 let za leasingové podvody. Polovinu z trestu si odseděl ve vazbě. Soudci pak podle obžaloby urychlili podmínečné propuštění a odsouzený do vězení nemusel nastoupit. Knotek za to podle spisu dostat třicet tisíc korun, Jelínek lahev whisky.

Ministr spravedlnosti oba soudce v roce 2012 dočasně zprostil soudcovské funkce. Knotek na ni v květnu 2013 rezignoval.