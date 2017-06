Muž za úmyslné šíření HIV dostal trest 11,5 roku, oběti musí i odškodnit

„Soud zhodnotil všechny okolnosti případu, jako polehčující shledal toliko trestnou bezúhonnost obžalovaného. Převaha všech přitěžujících okolností si říká o to, aby bylo použito maxima v rámci trestní sazby, neboť tam došlo k útokům vůči 21 poškozeným, z toho 3 byli skutečně nakaženi virem HIV,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Ondřej Peřich.

Preifera uznal vinným z ublížení na zdraví, šíření nakažlivé nemoci, tvorbu a šíření dětské pornografie a dalších činů. Trest si má odpykat ve věznici se zvýšeným dozorem. Soud také plně vyhověl poškozeným na náhradu škody, která v součtu dosahuje téměř dva miliony korun.



Jeden z nakažených byl i autistický chlapec, kterému bylo čtrnáct a Pfeifer mu za sex platit od 50 do 300 korun a sliboval mu tablet. Pfeifer popřel, že by sex s hochem měl v době, kdy mu bylo 14 let. Svědkům do očí s klidem tvrdil, že jim o své nemoci řekl.



„Je mi líto nakažených, ale nebyli dostatečně prověřeni jejich sexuální partneři. Nelze tvrdit, že jsme je nakazil já. Já jsem měl sex s 3,5 tisíci mužů a nejsou nakažení,“ hájil se u soudu obžalovaný, který si po dohodě s obhájcem po vynesení přísného rozsudku vzal lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak není pravomocný.

Naopak státní zástupce František Stibor s trestem souhlasí, protože soudce Pfeiferovi vyměřil mírně vyšší trest, než sám požadoval. „Trest byl uložen při horní hranici trestní sazby, tedy o něco vyšší, než jsem navrhoval. S ohledem na rozsah spáchané trestné činnosti, stupeň společenské škodlivosti, který je velmi, velmi vysoký, se s takto uloženým trestem zcela ztotožňuji,“ řekl žalobce.



U soudu ve čtvrtek vypovídal mladík, který měl s Pfeiferem sexuální styk. Na otázku soudu, zda nebyl nakažen, odpověděl, že ne. „Myslím, že jsem zdravý,“ řekl mladík, který se narozdíl od ostatních svědků nenechal dobrovolně vyšetřit.

Soud definitivně neskončil. Protože šest svědků k soudu nepřišlo, Peřich jejich svědectví kvůli urychlení hlavního líčení vyloučil do samostatného jednání.

V době, kdy byl Pfeifer vyšetřován policií, odjel do Thajska. Popřel ale, že by utekl. Kriminalisté po něm pátrali od začátku ledna 2016. O rok později byl zadržen na thajském ostrově Phúket. Tamní úřady ho obratem deportovaly do Česka (více čtěte zde). Od ledna je Pfeifer ve vazbě kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti. V jihovýchodní Asii se nakazil syfilis.

Video ze zatčení Zdeňka Pfeifera v Thajsku: