Most chce koupit obchod na sídlišti Stovky, aby v něm nevznikla herna

O obchod totiž projevil zájem kupec, který už podal žádost k ministerstvu financí o povolení herny. Město proti povolení protestuje a pro jistotu řeší další způsob, jak tomu předejít.

„Se současným majitelem jsme se už setkali, dalšímu jednání se nebrání,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega.



Jestli bude kupcem město, či provozovatel herny, rozhodnou další jednání. Záležet bude i na ceně.

Pro magistrát je důležité, jakou stanoví znalec a zda se bude hodně lišit od zhruba 2 milionů, za něž se obchod zatím nabízí.

Protože se ale Most dlouhodobě snaží problémy na sídlišti řešit, možná by byl ochotný uvažovat i o ceně, která by byla vyšší, než jakou určí znalecký odhad (o potížích lokality jsme psali zde).

Hazard by lákal i dávkaře, míní magistrát

Od výsledku se budou odvíjet dva různé scénáře. V případě, že se prodejna promění v hernu, problémy na sídlišti se podle magistrátu prohloubí, protože lze čekat, že hazard bude lákat i ty, kteří na něj nemají či pobírají dávky.

Pokud prostor koupí město, měla by tu být služebna městské policie, což by naopak pomohlo s kontrolou lokality a řešením potíží.

„Uvažujeme o tom, že bychom vytvořili z obchodu služebnu, kde by byli nejen strážníci, ale také asistenti prevence kriminality, které budeme nabírat,“ poznamenal Paparega.

Z pohledu radnice by služebna městské policie právě zde byla ideální i kvůli tomu, že bývalý nábytek je na třídě Budovatelů zhruba uprostřed problémové lokality.

Navíc je v těsném sousedství obchůdku s potravinami a nápoji, kde se hlavně v létě tvoří skupinky, které pak obtěžují okolí.