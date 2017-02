Mladík v noci vlezl do zoo. Sexuálně obtěžoval zvířata, tvrdí ostraha

16:15 , aktualizováno 16:15

Do děčínské zoologické zahrady vnikl v noci na neděli šestnáctiletý mladík. Ostraha říká, že to nebylo poprvé a má za to, že sexuálně obtěžuje zvířata. Případem se zabývá policie.