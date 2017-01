Dernerová s náskokem porazila Šlégra, senátorkou se stala hned v 1. kole

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli k volbám a dali svůj hlas - ať už mně nebo mým protikandidátům. Je důležité, že vůbec přišli. Díky svým voličům jsem pak v politice a mohu prosazovat, co jsem před volbami slíbila,“ okomentovala volby krátce po sečtení hlasů Dernerová pro iDNES.cz.

„Myslím, že lidé chápali mé vyautování a vynulování jejich hlasů jako křivdu, nelíbilo se jim to. Proto přišli hlasovat znovu a své hlasy mi znovu vhodili. Jsem s nimi v každodenním kontaktu, vím, co je tíží a zajímá. Snažím se jen nesedět v kanceláři, ale dělat pro ně co nejvíc,“ řekla Dernerová na otázku, proč si myslí, že získala hned v 1. kole přes polovinu hlasů.

O senátorský post se ucházelo devět lidí. Jako druhý skončil olympionik Jiří Šlégr (ČSSD), hlas mu dalo 1 678 voličů, tedy necelých 16 % všech příchozích. Dalšími kandidáty byli lékař Jiří Biolek (STAN), herec Jiří Sieber (Řád národa) nebo stavbař Zbyněk Vodák (TOP 09).

Voleb se zúčastnilo pouze 12 % voličů - k urnám přišlo z 90 tisíc oprávněných voličů jen 10 900 lidí.

Hlasování o senátorovi za Most proběhlo znovu na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten vyhověl třem stížnostem na řádné podzimní volby, kdy část Severočechů.cz nepovažovala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí. Podle soudu mostecký magistrát chyboval, protože nereagoval na odvolání kandidatury Dernerové. O její odvolání požádala jménem hnutí jeho místopředsedkyně a volební zmocněnkyně Hana Jeníčková. Mostecký magistrát však Dernerovou nevyškrtl.