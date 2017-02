Na Šluknovsku živoří desítky dětí, záchod neznají a papíry hází z okna

V roce 1914 měl Jiříkov více než 10 tisíc obyvatel a byl větší než Šluknov, dnes je na 3 800, z nich je 300 až 400 sociálně slabých. Z toho 170 je podle starosty nezaměstnatelných. „Dokud sociální dávky budou vyšší než mzdy a politici nebudou mít vůli to změnit, zůstane vše při starém,“ popisuje starosta Michal Maják situaci ve městě, které se snaží nezaměstnané zapojit aspoň do veřejné služby.

Schrödingerův institut je proto pro radnici naděje. Ostatně sám starosta se do jeho činnosti zapojuje. S dětmi, které do institutu docházejí, například vyráží na cyklovýlety. „Jenže už dvě generace nevědí, co je práce, a rodiče by byli nejraději, aby děti co nejdříve přestaly chodit do školy a byly na pracovním úřadu,“ krčí rameny starosta města.

Jiříkov není ghetto typu mostecký Chanov či ústecké Předlice. Extrémně chudí lidé bez zájmu o práci zde žijí v několika domech rozesetých po celém městě. Představu o životě mají zvláštní. „Tak třeba pan Sivák, jehož rodina zdevastovala dům, přišel a od města chtěl nový se zahradou. Pak přišla paní ze sociálního odboru, že rodině Siváků máme dát nový byt. Přitom Sivákovi dům vlastní, ale má ho 12 sourozenců. Všechny jsme je pozvali a i jedna ze sester sama prohlásila, že brácha si za stav může sám. A radnice nikdy nebude majiteli nemovitosti dávat nový byt,“ prohlásil starosta.

Pomáhat se zde snaží i sociální pracovnice z rumburské radnice. „Sociálně slabých je tady opravdu hodně. Pomáháme finančně i s potravinovou pomocí přes terénní pracovníky. Kdo ale nemá zájem a nespolupracuje, toho nutit nemůžeme,“ řekla Marie Píchová.

Jiříkov má i další problém – černé skládky, které zakládají lidé, již do Německa jezdí pro nepotřebné věci, které Sasové zanechali na ulicích v době svozu odpadu. „Naše sběrny peníze posílají na účty, které chudí nemají. Ale každý tady má auto a jezdí do Německa. Tady pak odpad rozebírají. Kovy pak odvážejí do sběren v Německu, kde dostanu eura na ruku. Ze zbytků u nás vznikají černé skládky,“ posteskl si starosta.