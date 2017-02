Rybáři si na břehu Labe vytváří vlastní pravidla, správa CHKO i obce zuří

Všechno zapříčinilo pronajímání částí břehů jednotlivcům, kteří ale svým chováním mnohdy porušují zákon. V chráněné krajinné oblasti (CHKO) totiž platí zvláštní režim.

Jedním z uvažovaných omezení pro rybáře je tak zákaz vjezdu a parkování u Labe. To se jim ale nebude líbit. Kapraři totiž mají v dnešní době vybavení vážící několik desítek kilogramů, které převážejí k vodě převážně autem.

„Jenže tím porušují zákaz jak vjezdu, tak setrvávání na územích spadajících pod chráněnou krajinnou oblast,“ vysvětluje Pavel Krejčík z poříční stráže, proč i přes zákazy rybáři na pozemcích parkují.

Bez povolenky nesmí nikdo na území CHKO zajíždět. V poslední době se ale žádanky o povolení množí.

„Počátkem února proto byla zahájena jednání nás, rybářů a starostů z okolí Labe, jejichž výsledkem mají být vytipovaná místa, kam by se zajíždět mohlo a kde by to z hlediska ochrany přírody nevadilo,“ uvádí Jana Ptáčková, vedoucí oddělení Správy CHKO České středohoří.

Konflikty přerůstají ve rvačky

Parkování u řeky ale není jediným problémem. Další s sebou přináší fakt, že rybáři se na pozemcích chovají, jako by byly jen jejich, oplocují je nebo na ně umisťují cedule „soukromý pozemek“ a i tím porušují zákon.

Podle rybářského zákona musí majitel pozemku nechat ostatní takzvaně vykonat rybářské právo, tedy lovit. Na druhou stranu, nájemci pozemků se ohánějí zákonem o vlastnictví a nechtějí tam nikoho pouštět.

„Občas jejich vzájemné konflikty přerostou do rvaček. Také si často ničí auta,“ nastiňuje Karel Jakubec z ústeckého rybářského svazu.

Rybáři smí na břehu řeky lovit jen v určitém časovém rozmezí, to se pohybuje podle měsíců od páté ranní do desáté večerní v pstruhovém rybářském revíru a od čtyř hodin ráno do půlnoci v mimopstruhovém rybářském revíru. Mimo tento vyhrazený čas nemají u vody co dělat.



Dalším nešvarem je táboření na břehu Labe. Rybáři přijedou na více dní, postaví si stan, přitáhnou karavan, nebo dokonce maringotku a kempují přímo u řeky, což nesmějí, pokud nemají povolení.

„Problém je, že rozdělávají oheň, vaří, odhazují odpadky a všude po nich zůstává nepořádek,“ uvádí Krejčík s tím, že ani pokuty provinilce neodradí.

„Někteří si dokonce stavějí celé domečky. Nejdříve tam je karavan, pak maringotka, která se postupně zapustí do země. U té se najednou objeví altánek, střecha, zeď a krb... Stavějí navzdory všemu a všem,“ doplňuje Krejčík.

Stejné potíže i v dalších lokalitách

S nevhodně se chovajícími rybáři bojují i další oblasti, které nejsou součástí CHKO. Například město Štětí, které leží na pravém břehu Labe, vydalo vyhlášku o veřejném pořádku upravující i pravidla pro chytání ryb.

Jsou zde přesně stanoveny časy, ve kterých se smí rybáři u řeky zdržovat, mimo tyto časy musí břeh opustit.

„Touto vyhláškou neomezujeme rybářské právo na lov, ale chceme zamezit rybářskému bivakování. Poté, co opouštěli svá stanoviště, zůstávaly po nich odpadky,“ kroutí hlavou vedoucí městské policie ve Štětí Zdeněk Cuchý.

„Někteří dokonce na pozemcích káceli stromy, aby si vytvořili místo na parkování,“ vysvětluje Cuchý jeden z důvodů, proč byla vyhláška zavedena.

Inspiraci ze situace okolo řeky Labe si vzalo i Povodí Ohře, které se rozhodlo, že raději rybářům nebude pozemky pronajímat vůbec, aby zabránilo tahanicím a sporům.

„Když jsme viděli, jaká situace panuje na Labi, šli jsme tomu naproti a rozhodli se neuzavírat s rybáři smlouvy na pronájmy. Nechceme, aby se nám tu začaly objevovat různé karavany nebo stavbičky,“ uvádí úsekový technik z Povodí Ohře, který nechce být jmenován. „Pokud něco takového zjistíme, okamžitě stavbu zarazíme a občas i udělíme pokutu,“ upozorňuje.