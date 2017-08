Klíčem úspěchu bylo poznat soupeře, říká spoluautorka oceněného glukoměru

Za studentský projekt glukometru ve formě kreditní karty na měření hladiny cukru v krvi u dětských diabetiků získal tým ve složení Barbora Suchanová, Tomáš Pikous a Marek Novák 5,5 milionu korun.

Pro vynález nyní hledají investora. „Věříme, že ocenění by mohlo otevřít cestu k sériové výrobě zařízení,“ podotýká Suchanová, třiadvacetiletá studentka Českého vysokého učení technického.

Projekt X. GLU uspěl v konkurenci 53 týmů z celého světa. V čem je lepší než ostatní?

Vytvořili jsme inovativní řešení mířené na specifickou skupinu diabetiků. Předložili jsme projekt nejenom samotného zařízení, aplikaci, ale připraven máme i byznysplán. Dokázali jsme tak odpovídat i na otázky týkající se například zákazníků a jejich potřeb. Další předností je, že hardware získal již několik ocenění, máme ho patentovaný. To vše přidává na naší kredibilitě.

Český tým na soutěži s patnáctiletou historií zvítězil poprvé. Čekali jste, že by to mohlo vyjít?

Šli jsme do toho s tím, že když chcete cokoliv vyhrát, musíte dokonale poznat soupeře. Největšími byly medicínské aplikace. Zjišťovali jsme, do jaké hloubky jsou zpracované. Našli jsme jejich nedostatky a na ty jsme se při přípravě naší prezentace zaměřili.

V čem je váš glukometr přelomový?

Jak velikostí, tak použitou technologií. Nemá displej ani tlačítka a je nejtenčí na světě. X. GLU se skládá ze tří částí – samotného glukometru formátu kreditní karty, mobilní aplikace pro děti a webové aplikace pro rodiče. Přístroj se vejde do pouzdra k chytrému mobilnímu telefonu, se kterým je ve spojení pomocí technologie NFC (Near Field Communication – bezdrátová technologie ke komunikaci mezi dvěma zařízeními) anebo bluetooth.

Jak to funguje?

Jedná se o glukometr založený na známém a běžně používaném principu odběru vzorku kapilární krve. Znamená to odebrat vzorek krve a umístit ho na pásek měřicího přístroje. Během několika sekund se měření přenese do mobilní aplikace a dítě vidí hodnotu cukru v krvi a jak na tom je. Současně, pokud je telefon připojený k internetu, dostává informaci o naměřené hodnotě na svůj mobilní telefon i rodič dítěte. Ten tak může v případě rizikových hodnot ihned zasáhnout. Chtěli jsme, aby naše technologie byla jednodušší a dostupnější, než je dnes. Vycházeli jsme z toho, že dnes používají děti běžně chytré telefony, a proto nemusejí u sebe nosit další velkou výpočetní jednotku – klasický glukometr.

Jak konkrétně pomáhá zařízení dětem cukrovku lépe zvládat?

Diabetické děti si musejí měřit hladinu cukru v krvi 6 až 10krát denně. Pro mnohé je to nepříjemná procedura, kterou musejí mít neustále v paměti. X. GLU umí předem nastavit konkrétní časy měření a automaticky tak dítě upozorní, pokud zapomene. Prostřednictvím tipovací hry v mobilní aplikaci se učí odhadovat, jak onemocnění jejich tělo ovlivňuje. Navíc pokud dojde k situaci, kdy si dítě změří hyperglykemii nebo hypoglykemii, okamžitě o tom rodič dostává informaci i s polohou, kde se jeho potomek nachází, a může na to tak okamžitě reagovat.

Měly možnost si zařízení děti už vyzkoušet?

Ano, v létě jsme ho představili na táboře pro diabetické děti a byly nadšené. Současné glukometry jsou dvacet let stejné a mnohdy děti čelí nepříjemným otázkám nebo posměškům, proč používají zastaralé zařízení. U X. GLU je zaujala technologie spojení se smartphonem, používání mobilní aplikace a možnost vybrat si vzhled zařízení.

Symbolem X. GLU je jahoda. Proč toto ovoce?

Chtěli jsme veselý a zároveň ikonický symbol. Jahoda je jedním z typů ovoce s nejmenším glykemickým indexem, to znamená, že uvolňuje velmi pozvolna glukózu do krve a je tak pro diabetické děti bezpečná. Připomíná i kapku krve.

X. GLU je zatím prototypem. Pomůže výhra v mezinárodní soutěži dostat výrobek na trh a k pacientům?

Ocenění nám přineslo spoustu kontaktů a propagaci produktu. Jsme ve fázi, kdy projekt X. GLU hledá investora pro uvedení produktu na trh. To očekáváme v roce 2018.

Na vývoji jste pracovali jako tříčlenný tým. Jak jste měli rozdělené role?Myšlenka vývoje malého glukometru je zásluhou Marka Nováka. Doplnili jsme ji o mobilní a webovou aplikaci pro diabetické děti a jejich rodiče. Já jsem pracovala na vývoji mobilní aplikace, radila s designem a měla na starosti tvorbu prezentace. Marek měl na starosti vývoj glukometru a částečně byznysplán, činností Tomáše byla část týkající se webové aplikace pro rodiče včetně systému varování při zhoršení zdravotního stavu.

Studujete magisterský obor ČVUT, čeho byste chtěla v kariéře dosáhnout?

Na fakultě elektrotechnické studuji program Otevřená informatika se zaměřením softwarové inženýrství. Mým cílem je pracovat na projektech, které mě budou nějak vnitřně naplňovat a zároveň i bavit. Na jakou pozici bych chtěla konkrétně dosáhnout, se nedá říct. Člověk se stále učí a poznává, co ho baví, takže se nechám překvapit.