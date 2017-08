V Súdánu jsme vytvořili model pravěkého obydlí, hlásí ústecký vědec

Spolu s Ladislavem a Lenkou Varadzinovými z fakulty životního prostředí ústecké univerzity publikovali studii o vývrtech ve skalách v lokalitě Sfinga v súdánském pohoří Sabaloka.

Jedná se teprve o třetí případ za dlouhé roky, kdy se českým archeologům podařilo mít svou práci v tomto prestižním magazínu.



O čem váš článek pojednává?

V jedné z archeologických lokalit z doby kamenné, které říkáme Sfinga, si kolega archeolog všiml, že v jedné ze skal jsou provrtané otvory. Zkoumal, k čemu mohly sloužit, a vkládal do nich různé kusy větví, měřil jejich hloubku a směr. Jedna z velmi pravděpodobných teorií je, že by to mohl být pozůstatek jakéhosi dočasného přístěnku, které si tam lidé v pravěku stavěli. Podle něj jsou to prostě užitné stavební prvky. Mou prací na tomto projektu bylo vytvoření 3D modelů, které sloužily k přesnému zaměření vzdálenosti jednotlivých otvorů a výsledné vizualizaci tohoto typu obydlí. Výhodou 3D modelů je, že podle nich můžeme různé artefakty vytisknout na 3D tiskárně a přiblížit je tak zájemcům na různých výstavách a přednáškách.

Vytváření 3D modelů je jednou z vašich prací v lokalitě. Co dál?

Jsme taková prodloužená ruka archeologů, vytváříme jim podklady, které slouží k dokumentaci archeologického výzkumu a je možné je studovat doma, po návratu z expedice. K úspěšnému chodu expedice přispívám tak, že zajišťuji geodetické měření, tvorbu map a již zmíněných 3D modelů. Prvotní myšlenkou ale je vytváření archeologických map, do nich se potom vnášejí archeologické sondy a následně je možné prostorově určit jednotlivé nálezy. Vrstevnicové mapy pak například ukazují, které lokality jsou vhodné pro otevření sond s ohledem na probíhající erozi. Když už mám skončenou svou práci, pomáhám archeologům třeba i s kopáním sond nebo odkrýváním archeologických nálezů.

Prý používáte k focení štafle...

Ano, to je pravda. Abychom vytvořili 3D model, je třeba danou oblast nafotit tak, aby se jednotlivé snímky minimálně ze 60 procent překrývaly. Protože na tom místě, kde se kryjí, se dá právě vytvořit onen 3D model. Funguje to úplně stejně jako 3D kino – když si sundáte brýle, vidíte dva snímky, po nasazení je to 3D. No a proč ty štafle? Když je oblast velká, musíme postupovat tak, abychom ji kompletně pokryli svislými snímky. Můžou se na to použít vysoké stativy, ale štafle zrovna byly při ruce, tak jsem je vzal, vylezl na ně a začal fotit.

Co se v lokalitě Sfinga zkoumá?

Leží asi 100 kilometrů severně od súdánského hlavního města Chartúm a jde o velmi zajímavou lokalitu, kde jsou pozůstatky z doby neolitu. Záchranný archeologický průzkum organizovaný Českým egyptologickým ústavem začal u nedalekého 6. nilského kataraktu už v roce 2010, protože okolí Nilu mělo být zaplaveno výstavbou přehrady. Dosud se tak nestalo. Archeologové zjistili, že je v blízkém okolí řada zajímavých míst a celá oblast je velmi důležitá pro historické poznání. V rámci lokality Sfinga je velká koncentrace hrobových nálezů, takže to vypadá, že ji lidé neužívali k bydlení, ale spíš k pohřbívání. V jedné sondě se dokonce našly lebky oddělené od těl. Na tělech byly položeny kameny, jako když se u nás pohřbívali domnělí upíři. Dalším zajímavým místem je i zaniklé prehistorické jezero, které leží od Sfingy necelý kilometr. Říkáme tomu Jezerní pláň. V okolí je vysoká koncentrace pravěkých sídlištních lokalit, které byly v uplynulých letech více či méně prozkoumány. Všechny byly výškově zaměřeny a vyšlo nám, že jsou všechny téměř v jedné nadmořské výšce, takže zřejmě ležely na břehu jezera. Našli jsme tam spousty rybích kostí a lastur, předpokládáme proto, že se tehdejší lidé živili rybařením.

Je vytváření map v Súdánu stejné jako v Čechách?

Vůbec ne. Tam je to relativně složité, protože z geodetického a kartografického hlediska je Súdán téměř pole neorané. Abychom tam mohli začít měřit, museli jsme vytvořit vlastní lokální souřadnicový systém a stabilizovat body. Súdán samozřejmě vlastní souřadnicový systém má, ale pro nás nepoužitelný, protože jednotlivé body jsou hrozně daleko od sebe. Neměli jsme od místních ani dobré mapové poklady. Takže jsme začali od nuly, vlastně jako u nás před stovkami let, kdy začala první vojenská mapování.

Jak dlouho už na tyto archeologické expedice jezdíte?

Poprvé jsem vyrazil v roce 2011, kdy mi místo v expedici přenechal kolega Vláďa Brůna, který s českými egyptology spolupracuje již mnoho let. Znovu jsem jel v roce 2012 a 2014. V mezidobích zpracováváme získaná data i materiály. Po domluvě s památkáři se totiž, na rozdíl od Egypta, mohou vyvážet různé artefakty, jako jsou keramické střepy, štípaná kamenná industrie, kosti či pěstní klíny. Ty pak v laboratořích zkoumáme, časově zařazujeme a provádíme na nich průzkum. To je velká výhoda, když můžeme pokračovat i doma a nemusíme se omezovat.

Měl jste někdy při cestě do Súdánu nějaký problém?

Největší byl s převážením techniky, měl jsem problém dostat přes kontrolu stanici určenou pro geodetická měření i pouhé GPS. Když jsem přijel poprvé na výpravu, hned na letišti mi všechno sebrali a museli jsme složit dost vysokou kauci, aby měli jistotu, že věci nikomu neprodáme. Podruhé už jsme měli povolení a potřetí mi manželka udělala svačinu do alobalu, přes který nebyla stanice na letištním scanneru rozpoznatelná a problém byl vyřešen.

Na jak dlouho jezdíte?

Na expedice se jezdí v řádu pěti až šesti týdnů v jarních a podzimních měsících. Ale v rámci cyklu se lidé střídají. Já jsem třeba byl na první expedici celých pět týdnů, ale další dvě už jen na necelé tři týdny. Před cestou je hlavně důležité absolvovat všechna různá očkování proti žloutence, břišnímu tyfu, žluté horečce, malárii, nebo meningitidě.

S hygienou to tam není valné?

Je to tam výspa civilizace, dokonce tam do roku 2012 ani nebyla elektřina, takže jsme používali dieselový agregát. V posledních letech už je dostupná. Pitnou vodu ale pijeme balenou. Užitková se bere z Nilu. Vypadá to tak, že je k domu přivedená plastová roura, tou jednou za čas začne vytékat voda, tu nachytáme a máme ji na několik dní – na vaření, mytí nádobí i mytí nás. Když se nechá usadit sediment, je to docela čisté, ale pořád nic moc. Zejména čaj z nilské vody má velmi charakteristické aroma. Koupeme se buď pomocí hrnků, nebo chodíme přímo do Nilu. A záchod je jen díra v zemi.

I přesto, chystáte se znovu na výzkum odjet nebo z něj něco publikovat?Zatím se zpátky nechystám. Máme odtamtud momentálně dost materiálů, které neustále zpracováváme, a navíc mám malou dcerku, od které se mi nechce. Další publikace ale jsou v přípravě. S kolegy aktuálně pracujeme na článku o zmíněném zaniklém pravěkém jezeře. Velký úspěch zaznamenala i naše kniha o výzkumu, která se jmenuje Afrika zevnitř. Ta byla nominována na jaře 2017 na cenu Magnesia litera v sekci Litera za naučnou literaturu.