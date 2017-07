Musíme zkusit všechno, zákony jsou měkké, říká starosta o omezení dávek

Co přesně je cílem zavedení takového omezení?

Je to jeden z drobných krůčků ve snaze zlepšit situaci ve vyloučených lokalitách, kde je poměrně velká koncentrace sociálně vyloučených lidí a kde bují obchod s chudobou. Omezení se bude týkat nově příchozích, takže nově uzavíraných smluv. Pokud člověk, který se ve vymezených lokalitách ubytuje, půjde na úřad práce a bude chtít doplatek na ubytování, prostě mu ho nedají.

Nebojíte se, že tito lidé stejně přijdou, ovšem zamíří do míst, která vyhláška nezahrnuje, a budou tak vznikat nová ghetta?

Samozřejmě to hrozí, ale prostě musíme dělat co možná nejvíc pro to, abychom tomu zamezili. Také musíme zabránit tomu, aby na takových lidech vydělávali pronajímatelé bytů. Chceme, aby obchod s chudobou jednou provždy skončil. Zkoušíme všechny možné postupy a po nějakém čase to vyhodnotíme. Uvidíme, zda to přineslo zlepšení situace, nebo koncentraci sociálně slabých na jiných místech.

Podle jakého klíče jste vybírali lokality, kde se dávky omezí?

Hlavně podle informací pracovníků sociálního odboru naší radnice a městské policie. Podle jejich zjištění jsme vybrali lokalitu v Nových Ervěnicích s ulicí Karla Hynka Máchy, pak Krušnohorskou ulici na Vinařicích a ještě pár dalších přilehlých ulic k tomu.

Zatím je vše ve fázi návrhu. S kým vším ještě musíte jednat a jste si jisti, že opatření projde?

Protože půjde o opatření obecné povahy, tak ho musí schválit a vydat Městský úřad Jirkov. Já jsem na jeho právní oddělení právě odevzdal oficiální žádost. Toto oddělení teď rozhodne, zda je podaný návrh dostačující, a popřípadě ho vydá, či nevydá. Své vyjádření připojí ještě městská policie a orgán sociálně právní ochrany dětí. Předpokládám, že to bude bez problému, protože vybrané ulice jsou vcelku jednoznačné a z několika zdrojů potvrzené jako vyloučené lokality. Myslím proto, že městský úřad žádost potvrdí a obě instituce vydají pozitivní stanoviska.

Chystáte v této problematice i nějaké další kroky?

Je lepší postupovat po menších krůčcích, člověk nezná dopady svých rozhodnutí a přece jen se to týká lidských osudů. Postupně uvidíme, zda se najde nějaký další nástroj, jak to podpořit a zdokonalit, legislativa se vyvíjí. Byť ne tak, jak bychom si představovali. Ale je možné, že během půl roku se to změní a přibudou zákony, které nám umožní dál zasahovat.

Jak byste si vývoj legislativy představoval?

Obecně, když se zeptáte jakéhokoli starosty, tak by přijímané zákony měly být v těchto otázkách mnohem tvrdší. Jasně stanovená vymahatelnost toho práva a ne taková zdlouhavá jednání. Mají být rychleji adaptabilní na vzniklé situace. Pracovníci na ministerstvech mají teoretické vzdělání, ale životní zkušenosti v rámci vyloučených lokalit rozhodně ne a jejich představy jsou mnohdy naivní.