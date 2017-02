Angličtinu sám dřel u počítačových her, pak vynikl v jazykové soutěži

V konkurenci sedmi tisícovek vrstevníků z celé republiky obsadil maturant Václav Roh v on-line soutěži šestou příčku, což je zároveň neméně obdivuhodné osmnácté místo z 15 107 žáků z celého světa.

Na lovosické gymnázium dojíždí z Libochovic, kde bydlí. Kromě on-line her jsou jeho koníčkem i internetové diskuse v angličtině.

Jak to v soutěži Best in English vypadá?

Seděli jsme v počítačové učebně a hlídal nás učitelský dozor. Na on-line jazykový test jsme měli 60 minut, ale mně to zabralo asi jen 40. Kdo totiž zvládne test rychleji, může získat další body. Test obsahoval cvičení zaměřená na poslech, porozumění textu, gramatiku a slovní zásobu. Účastnil jsem se už loňského kola a to letošní bylo hodně podobné. Loni jsem se ale umístil až na 117. místě.

Jak jste se na soutěž připravoval?

Vlastně nijak specificky. Anglicky už mluvím delší dobu a běžně čtu články v angličtině. Přípravou byl pro mě každodenní život. Na soutěž samotnou se navíc dá jen těžko připravit, témata nejsou dopředu známá.

Za umístění v soutěži Best in English jste vyhrál poukaz na letní jazykovou školu v hodnotě 300 eur. Kam pojedete?

Kurz se koná v Praze. Ale abych řekl pravdu, tak tam asi nepojedu a poukaz někomu daruju. Přijde mi to totiž nějaké divné. Doma jsem přemýšlel nad tím, proč člověku, který vyhraje soutěž ve znalosti angličtiny, dají kurz angličtiny. Myslím, že takový poukaz by spíš měli dostat ti, kterým se nevedlo tak dobře.

Kdy jste se začal učit anglicky?

Bylo mi asi osm nebo devět let, když jsem na počítači začal hrát on-line hry s anglicky mluvícími lidmi. Poslouchal jsem ve sluchátkách, jak spolu mluvili, a snažil jsem se číst, co si psali. Angličtinu jsem takto napřed okoukával a teprve pak jsem se ji začal učit ve škole. Když mi bylo deset, už jsem byl schopný řeč chápat a zvládnul jsem anglicky i psát. Od té doby se stále zlepšuji.

Učil jste se angličtinu také od někoho z rodiny?

Anglicky umí nejlíp děda. Ten si dokonce před lety zajel udělat certifikát z angličtiny do Cambridge. Od něj jsem se ale tomuto jazyku neučil. Nabízel mi sice, že mě bude doučovat, ale nikdy jsem to nepotřeboval. A nikdo další z rodiny už se angličtině nevěnuje.

Využíváte nějak anglický jazyk i ke studiu na gymnáziu?

Velice mi pomohl při psaní esejů, protože k některým tématům často není dostatek českých textů. Abych se ale přiznal, tak samotnou angličtinu dost flákám. V hodinách anglického jazyka si dělám vlastní věci, učím se matematiku nebo si pod lavicí zapnu mobil.

Co plánujete po maturitě?

Přihlášku na vysokou školu budu podávat už brzo. Chci studovat na nějaké technické škole. Přemýšlím o ČVUT v Praze nebo o ústecké UJEP, kde také mají katedru informatiky. O studiu anglistiky, pro které bych měl dobré predispozice, jsem sice také chvíli uvažoval, ale nevidím v této oblasti tak dobré uplatnění jako v technických oborech. Hlavně chci vystudovat obor, kde dobře seženu zaměstnání.

Zahraničí zkusit nechcete?

Této možnosti se trochu obávám. Nejraději bych studoval tady v Česku, abych měl jednodušší dojíždění a život na koleji.

Jak používáte angličtinu v každodenním životě?

Sleduji anglické filmy a televizi a poslouchám anglické písničky. A také se hodně účastním internetových diskusních fór, která jsou skoro výhradně v angličtině.

Jaká témata v internetových diskusích sledujete nejvíc?

Nedávno byla hodně zajímavá volba nového prezidenta v USA. Nezáleží ani tak na tom, kdo vyhrál, spíše se dívám na komentáře, jak o tom lidi vtipkují. To mě vždycky rozesměje, protože tam jsou nejlepší vtipy o politice. Také sleduju politické dění ve světě a zprávy. Jsem rád, že můžu informace získávat z různých zdrojů z celého světa. Snažím se zpestřit svůj obzor a najít nové názory.

Je něco, co vás na internetových diskusích překvapuje?

Je nesmírně zajímavé, že lidi moc nezajímá, jakou kdo má úroveň angličtiny. Člověk se dokáže domluvit, i když je třeba na začátečnické úrovni. Gramatické chyby nikomu nevadí, důležitá je vzájemná komunikace. Tahle možnost domluvit se skoro s kýmkoli je úžasná a baví mě.

Čím do diskusí přispíváte?

Snažím se přidat svůj názor, který je pokud možno co nejmíň emotivní. Vždy se pokouším uvažovat logicky a přidat fakta, ne vlastní pocity.

Dokážete si představit život bez internetu, jaký ho měli ve vašem věku vaši rodiče?

Nedokážu. Trávím na něm 90 procent volného času. Denně na něm hraju a komunikuju s kamarády. Je to můj koníček a moje zábava. Je to možná můj život, protože na internetu strávím obrovské množství času. Nedokážu si představit, že už bych se dnes učil jen z knížek.