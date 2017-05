Dělám módu pro ty, kdo milují šílený design, říká chomutovský návrhář

Na trhu se sportovní a streetovou módou se před několika měsíci objevila nová značka Lalavoom. Prezentuje se jako móda pro individualisty, kteří se nebojí vystoupit z uniformního davu a jdou proti proudu.

Móda Václava Chloubu bavila odjakživa, vlastní značka proto byla logickým vyústěním dávného snu. Jeho nápad zaujal i porotce v regionálním kole soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy.



Co znamená název Lalavoom?

Prezentuje hravost a dovádivost. Vychází z názvu alba jednoho mého oblíbeného interpreta. Žádný jiný skrytý význam iluminátů v něm není.

Vaše oblečení provokuje energií a nevšedním designem. Tvoříte ho pro určitý typ žen a mužů, nebo ho může obléknout kdokoliv?

Je primárně určeno pro osobnosti, které sledují trendy, jsou bláznivé, tryskají z nich emoce a chtějí být unikátní. Takové individuality najdete v každé věkové skupině. Hlavní motto každopádně zní: Nestanovme si zbytečné hranice.

Jak se stane, že se mladý muž pustí do navrhování oblečení?

Už odpradávna mě bavila móda a lidské tělo. Vystudoval jsem uměleckou školu v Karlových Varech, poté pracoval jako grafik a řadu let řídím vlastní reklamní studio. Navrhování designu oblečení přirozeně vyplynulo po získání zkušeností v reklamním byznysu a jistoty, že nazrál ten správný čas uskutečnit svůj sen.

A ten správný čas nastal kdy?

Když jsem se obklopil schopnými zábavnými lidmi a našel partnera, který nám oblečení šije, a také s nástupem technologie celotisku na textil, která byla donedávna doménou specifického sportovního oblečení. Až s rozvojem textilní technologie jsem byl schopný své nápady na sto procent zrealizovat. První oblečení značky Lalavoom jsme vyslali do světa loni v létě absolutně nepřipraveni, ale i tak to mělo úspěch a to mě utvrdilo v tom, že se musím ponořit ještě víc.

Při vymýšlení designu se spoléháte na svoji vlastní fantazii, nebo vám někdo další pomáhá?

I když jsem převelice skromný chlapec, tak musím přiznat, že design a vize značky jsou můj nápad, který vychází z toho, co mě baví a oslovuje. Neříkám, že jsem vymyslel zcela nový tvar, který nikdo předtím nedělal. Pracuji se střihy, které tu jsou, ale snažím se jim dát nějaký nový prvek, který nadchne a odliší. V současné době spolupracuji s ilustrátorkou a navazuji kontakt s další módní návrhářkou. Do budoucna bych rád navázal spolupráci i s dalšími talenty, kteří by chtěli společně velebit další naše garderóby.

Kde čerpáte inspiraci?

Všude kolem sebe. Chodím po světě s očima otevřenýma, vnímám, co se kolem mě děje, mixuji popkulturní odkazy a hlavně pozoruji lidi v evropských metropolích, to, co nosí, co je baví. Sleduji i konkurenční značky a zahraniční oděvní design, abych neusnul na vavřínech, především pak ten australský, který je šílený, ale miluji ho.

S jakým typem látek pracujete?

Vzhledem k tomu, že děláme oblečení na každodenní nošení, dbám při výběru látek na vysokou kvalitu a pohodlíčko. Chci, aby lidem oblečení dlouho vydrželo, neztratilo tvar, barva zůstala stálá. Vybíráme látky převážně ze stoprocentního polyesteru, případně s příměsí lycry či bavlny.

V jakém množství oblečení děláte?

Nerad bych šel do množství běžné konfekce. Pokud by jednu mikinu mělo sto lidí, už nebudou moc strhávat pozornost. Originální kolekce jsou limitované na několik kusů a to je vzrušující. Zatím mám stále dost nápadů na to, abych udržoval značku v pohybu a stále přidával nové motivy.

Lidé vám mohou zakoupené zboží vrátit do 100 dnů bez udání důvodu, zákonem stanovená lhůta je 14 dnů. Není to risk, že vám budou vracet obnošené věci?

To je jedna z věcí v rámci zákaznického servisu, která nás definuje. Někdo to může mít za risk či šílenství, ale sedí to k filozofii značky. Nemyslím si, že lidé, kteří mají rádi Lalavoom a chtějí být součástí komunity, to budou ve velkém zneužívat. A jestli se se někdo takový najde, tak ať. Něco si koupí, a až ho to přestane bavit, může to vrátit. Bereme to na svoje triko.

Neobáváte, že na tom proděláte? Vy nechcete, aby vás navrhování módy uživilo?

Za to bych byl rád, ale jsem přesvědčen, že i tento přístup je cesta, jak toho dosáhnout. Jít lidem naproti, prolomit ledy a budit důvěru. Jde to v zahraničí, tak proč ne u nás.

V soutěži Rozjezdy jste se umístil v regionálním kole na druhém místě. Co pro vás ocenění znamená?

Mám z toho obrovskou radost a zároveň stále cítím pokoru. Jsem vlastně nejpokornější člověk ve střední Evropě, ale vážně, už jen účast mi přinesla řadu zajímavých kontaktů a poznatků, kterých si cením.

Kam chcete značku dál směřovat?

Rád bych se oprostil od nálepky sportovní oblečení a směřoval více ke street módě a každodennímu nošení. Postupně rozšiřujeme sortiment. Začínali jsme se sportovními barevnými legínami pro holky, následovaly mikiny, bombery, oblečení pro muže. Nyní chystáme novou kolekci dámských šatů a oblečení na léto. Do budoucna se vrhneme na doplňky, například brýle, čepice a další. Teď máme našlápnuto.

V jakém oblečení se vy sám cítíte dobře?

Nesnáším stereotyp, a to jak v byznysu, tak v osobním životě. Jakmile se dostanu do stavu, kdy ustrnu, změním to. Chci zažívat, ale i přinášet neustále nové věci. Mám rád street módu, která není jen o předepsané uniformitě, ale rád kombinuji. A nejraději nosím Lalavoom. Nemohu si pomoct (smích).

Jak dlouho si vybíráte oblečení, než vyrazíte z domova?

Na muže asi až podezřele dlouho. Před zrcadlem se nakrucuji klidně i půl hodiny. Oblékám se totiž podle momentální nálady a to může být chvílemi komplikované, ale už to řeším s lékařem.

Myslíte si, že Češi mají v oblékání dobrý vkus, nebo je to spíše bída?Jsem přesvědčen, že ano. Když chcete vidět svět negativní, tak ho tak uvidíte. Já ho vnímám pozitivně. Na ulici potkávám spoustu lidí, kteří mají dobrý styl, a beru si z toho to nejlepší. Ostatní tolik neřeším, každý má otázku a vnímání vkusu posazené někde jinde.