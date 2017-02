Pustíme se do silnic a dostane se i na záchytku, slibuje letos hejtman

Chcete po vládě, aby přispěla na vyšší mzdy řidičů, které nařídila. Co se stane, pokud neuspějete? Platy budou muset zvýšit krajem vybraní dopravci. Čeká pak obyvatele zvyšování jízdného?

Snažíme se vyřešit celou situaci tak, aby se minimálně dotkla cestujících.

Kraj nedávno zamítl petici proti stavbě soukromé obří spalovny odpadů v Komořanech u Mostu, se kterou počítal, a Evropská komise rozhodla, že v Česku nebude ze strukturálních fondů do roku 2020 podporovat stavby spaloven. Máte náhradní plán?

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje počítá i nadále se spalovnou v Komořanech jako alternativou stávajících skládek. Je to totiž jediná společnost a vlastně projektant v jednom, která by to se všemi potřebnými povoleními dokázala realizovat. Nevíme, do jaké míry to závisí na dotaci, odpovědět na to může pouze investor. Prozatím však s touto možností stále počítáme. Z environmentálního hlediska i vzhledem k nákladům považujeme spalovnu v Komořanech pro kraj za nejvýhodnější dostupné řešení, a to zejména za předpokladu, že budou obce postupovat vůči investorovi aktivně a vyjednají si včas takovou formu participace na projektu, která jim do budoucna umožní ovlivňovat cenu za poskytovanou službu. Nové skládky nebudou budovány v žádném případě, protože volná kapacita stávajících je dostatečná a na většině lokalit jsou k dispozici i územní rezervy pro jejich případné rozšíření. Výjimkou je pouze Šluknovsko, které je od roku 2014 obsluhováno skládkou Volfartice v Libereckém kraji.

Na konci roku jste se dohodl se zástupci UJEP na větší spolupráci. Jaká by měla být a co kraji přinese nebo v čem mu pomůže?

Chceme společně vytvořit podmínky pro UJEP, aby se z univerzity stala významná středoevropská vzdělávací instituce, k čemuž má našlápnuto. Můžeme pomoci rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál celého kraje, a vytvářet tak z něj atraktivní místo pro studium, práci i život. Již jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci. Obě strany teď vytvoří stálou pracovní skupinu složenou z pracovníků krajského úřadu a UJEP. Počítáme i s finanční pomocí univerzitě. Spolupráce se bude týkat třeba vzdělávání dospělých, pořádání odborných konferencí a podpory fakulty zdravotnických studií. A budeme průběžně společně dál přicházet s dalšími tipy na nové možnosti spolupráce.

Kraji dlouhodobě chybí vzdělaní lidé. Proč netlačíte na univerzitu, aby více spolupracovala a byla blíž novým hi-tech technologiím třeba s úspěšnou libereckou Technickou univerzitou nebo tou ještě bližší – drážďanskou?

Ale ústecké univerzitě se daří rozvíjet na poli vědy a výzkumu. Jen v posledních dvou letech se prosadila na mapě velkých výzkumných infrastruktur s projektem NanoEnviCz, spolupracovala na excelentním výzkumu v oblasti tkáňového inženýrství, jehož výsledkem je vyvinutí nových speciálních materiálů s upraveným povrchem vhodných jako podklady pro pěstování lidských buněk. Také získala evropský patent na vynález k určení takových řezných podmínek při broušení hliníkových slitin, kdy je dosaženo vysoké kvality obrobeného povrchu. Je to vůbec první evropský patent pro naši univerzitu. Získala ještě další dva patenty v ČR, nejvyšší ocenění ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění pro akademického pracovníka UJEP nebo ocenění Georgia Agricoly pro akademického pracovníka UJEP za vědecký přínos v oboru fyziky a chemie. Pak mají na kontě ještě řadu vysokých ocenění pro studenty. Nově mohou udělovat i titul docent a profesor v oboru Strojírenství a v oboru Hospodářská politika a správa titul Ph.D. To mi nepřijde zrovna málo. Také spolupracují s našimi středními školami.

Kraj díky stipendiím pomáhá studentům v žádaných technických a řemeslných oborech. Proč ale jako zřizovatel škol nějak nepodporuje i nadané děti? Například zřízením základní a střední školy při UJEP, kde by se profesoři mohli věnovat velmi nadaným dětem v Mense, aby v kraji rostla vzdělaná elita?

Podporujeme a máme na tom opravdu velký zájem. Jsme například zřizovatelem Střediska podpory nadání při Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje. My vlastně vycházíme z koncepce ministerstva, kde konkrétně organizujeme soutěže pro nadané žáky, jako jsou matematické, fyzikální, chemické a biologické olympiády. Spolupráce s krajskými středními školami je systematicky zaměřená na spolupráci s naší univerzitou a fakultami v zahraničí i na spolupráci se základními školami. Jde nám hlavně o motivaci ke vzdělávání, ale i o získávání mimořádně nadaných žáků.

Obyvatele Saska pár kilometrů za Krušnými horami roky trápí zápach, který přirovnávají ke kočičímu, a tvrdí, že jde od nás. Díky kraji vznikly nové monitorovací mobilní laboratoře na měření zápachu. Máte už nějaké výsledky, případně kdy se dají očekávat?

Od začátku roku provedli proškolení pracovníci z řad veřejnosti už tři odběry. Máme totiž v projektu, který potrvá až do konce roku, nejen mobilní stanici v Lomu u Mostu, ale i tzv. čichače, kteří do speciálních nádob nabírají vzduch, který pak prochází dalšími rozbory ve Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem a Hradci Králové. Na závěry je ještě brzy, snažíme se ale přijít na to, co našim sousedům přesně vadí. Zatím se totiž nepodařilo přesně zjistit, jaká látka onen pach způsobuje.

Jiný zápach a znečištění ovzduší způsobuje topení ve starých kotlech. Vypíše i letos kraj oblíbené kotlíkové dotace na pořízení nových ekologických kotlů? Od kdy lidé budou moci o dotaci žádat a kolik peněz je připraveno?

Na jaře startuje další výzva, bude v ní cca 20 milionů korun. Jde o doplnění, o které jsme požádali, protože nebylo možné uspokojit všechny žádosti z poslední výzvy. Na konci roku by pak měla být další, kde bude podobný obnos jako v loňském roce.

Kraj dostane od manželů Zemanových obrovskou sbírku uměleckých děl. Jak jste na to připraveni? Už je opravená historická budova skladu chmele v Žatci, v níž má být sbírka umístěna?

Jsme nesmírně rádi, že se manželé Zemanovi rozhodli svou neuvěřitelnou sbírku svěřit právě Ústeckému kraji. Připraveni samozřejmě jsme a část sbírky již dokonce máme. Celé převzetí ale potrvá několik měsíců. Budova skladu a sušárny chmele na žateckém Smetanově náměstí je opravdu zamýšlena jako objekt, kde by měla být sbírka v budoucnu umístěna. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli ji koupit. Nyní se dokončuje převod do vlastnictví kraje a svěření do péče Galerie výtvarného umění v Mostě, která by nově vznikající pobočku v Žatci měla pod sebou.

Na konci roku jste byl s teplickým podnikatelem Třešňákem v jeho historických Hadích lázních, které chce za miliony opravit a udělat z nich lázně s ubytováním. Jeho plán ovšem naráží na ochranu památkářů a Třešňák je známý svým, řekněme, nepříliš citlivým přístupem k okolí svých staveb, ať už jde o zboření plavecké haly, snahu postavit mrakodrap v lázeňské lokalitě či obří necitlivou zeď u jeho domu v centru. Bylo podle vás vhodné se s kontroverzním podnikatelem v lázních setkat? Navíc v době, kdy má kraj rozhodovat o památkové ochraně historického objektu?

Záměr, který jsme spolu řešili, tedy rekonstrukce Hadích lázní a navrácení lázeňství zpět do této budovy, mi nepřijde nijak kontroverzní. Přece jen chce tato společnost budovu zachránit. I přesto, že krajský úřad v minulých týdnech musel souhlasit se zamítavým stanoviskem teplických památkářů na stávající projekt, nabídli jsme maximální pomoc s přípravou nového, který již památkové péči vadit nebude.