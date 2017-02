V Žatci je znovu k vidění dávný řetězový most, jako model v muzeu

„Letos si připomínáme 190. výročí uvedení mostu do provozu. Připravili jsme proto stálou expozici věnující se historii mostu, jehož součástí je také dvoumetrový model,“ uvedla historička Milada Krausová.



Maketu vyrobila olomoucká firma Prima-Design. „Při výrobě jsme vycházeli z dochovaných dobových písemných zpráv a fotografií,“ uvedl jednatel Jaromír Černý.

Žatecký řetězový most byl v Čechách první stavbou tohoto typu. Stával na Ohři v místech dnešního ocelového obloukového mostu. Byl dlouhý necelých 64 metrů, mostovku nesly dvě trojice řetězů a byla 5,55 metru široká.

Dochovaly se jen články řetězu

„Tehdy to byla technická novinka. Díky šíři mostu se na něj vešly dva vozy a mohly se pohodlně vyhnout, pozor musely dávat jen při průjezdu branami, které byly o něco užší,“ poznamenala Krausová.

Základní kámen byl položený 26. června 1826, do provozu se most uvedl 4. října 1827, tedy v den jmenin vládnoucího císaře Františka I. Sloužit vydržel téměř sedmdesát let.

Roku 1891 ale kontrola odhalila, že konstrukce už neumožňuje bezpečný provoz, o čtyři roky později byl most zbourán. Jeho modernější ocelová náhrada se začala stavět týž rok.

Ze staré stavby se dochovaly jen dva články z části řetězu, vystavené jsou v muzejní budově Staré papírny.