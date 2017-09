V Ústí jmenovali ředitelkou uchazečku, jež byla v konkurzu až čtvrtá

Škvárová má totiž podle opozice osobní vazby na člena klubu zastupitelů vládnoucího hnutí UFO Miroslava Štráchala.

Primátorka Věra Nechybová (klub UFO) říká, že radní dali při jmenování na názor zaměstnanců a klientů domova. Škvárová tam působí jako ekonomka, po odchodu bývalé ředitelky je pověřená řízením této městské organizace.

„Přestože ti, kteří se umístili na čelních místech konkurzu, se nám zdají všichni kvalitní, těžko od stolu říci, který by obstál nebo neobstál. Tak jsme se rozhodli dát šanci za podmínky zkušební doby šesti měsíců, což se standardně při jmenování nedělá,“ vysvětluje Nechybová.



Výběrové řízení na pozici ředitele se konalo dvakrát, to první na jaře radní zrušili. Stejně jako tentokrát v něm zvítězila stejná uchazečka, Bohumila Kohlová Dušková z odboru sociálních věcí v Lovosicích.

Komise tenkrát hodnotila dvě uchazečky a Škvárová skončila druhá. Zrušení výběrového řízení tehdy radnice zdůvodnila tím, že chce vybrat z širšího okruhu uchazečů. Teď Škvárová skončila čtvrtá ze sedmi uchazečů pozvaných k pohovorům.

Je to trafika, říká opozice

„Jsem si vědoma, že je to naše odpovědnost. Pokud by to nefungovalo, tak je to samozřejmě špatně. Ale já osobně jsem přesvědčena, že by se měly hledat rezervy z vlastních řad,“ podotýká primátorka.

Z veřejně dostupných údajů je podle opozice patrné, že Škvárová se Štráchalem mimo jiné mají oba podnikání psané na stejnou adresu v rodinném domě v ústecké Brné.

„Tady jsou výběrová řízení naprosto zbytečná, protože se rozdávají funkce podle předem stanoveného scénáře. Tak, aby to plnilo funkci trafiky, aby někdo dostal něco za něco, aby někde hlasoval. Je mi z toho smutno,“ říká Martin Krsek z opozičního PRO!Ústí.

Primátorka Nechybová slova opozice odmítá. „Rozhodně to nesouvisí,“ prohlásila.

Štráchal na dotazy nereagoval. I jeho zaměstnání bylo nedávno terčem kritiky. Na konci loňského roku nastoupil bez výběrového řízení do další příspěvkové organizace města, zoologické zahrady. Působí v jejím managementu.