Recidivista vykradl dva hotely a byt, na recepční vytáhl nůž

„Zadržený je podezřelý, že se v polovině května ubytoval v hotelu, kde se na recepci zmocnil klíčů od jednoho apartmánu. Z toho odcizil televizor v hodnotě šesti tisíc korun. Z pokoje, kde bydlel, pak navíc ukradl povlečení, do kterého televizi zabalil a hotel opustil,“ přiblížil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Následující den se muž do apartmánu vrátil a ukradl další televizi. Ve sklepě hotelu si ještě přibral dvě vrtačky, trezor a další nářadí za téměř devět tisíc korun.

Na konci měsíce pak zamířil do dalšího hotelu a dožadoval se ubytování, to však recepční odmítla. Vytáhl na ni proto nůž a chtěl peníze z kasy, kde však bylo jen pár stovek. To mu nestačilo, a tak recepční obral i o její mobil. Chtěl vzít i notebook, ale o ten se s ním recepční začala přetahovat.

„Když viděl, že u notebooku asi neuspěje, utekl jen s penězi a telefonem,“ popsal případ Vítek.

Druhý den vykradl byt

Hned další den se muž vydal na lup znovu. Vylezl na střechu restaurace, odkud se oknem vloupal do bytu v prvním poschodí. Ukradl tam bundu, hodinky, náramky a nože.

Chtěl si přilepšit ještě elektrickou kytarou, notebookem, parfémy, elektrickým holicím strojkem nebo stojanem na kytaru. Při odchodu z místa činu ho ale vyrušil kolemjdoucí, takže pytel s velkou částí nakradených věcí zahodil a utekl.

„Pokud bude muž uznán vinným, může strávit až deset let za mřížemi,“ dodal Vítek.