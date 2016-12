Radnice nahradila stará auta elektromobily, strážníkům dá elektrokola

„Všechny vznětové motory jsou už na limitech svých emisních možností,“ vysvětlil zástupce starosty Litoměřic Karel Krejza, proč radnice zrovna nyní přechází na ekologicky šetrný způsob dopravy. „Jsme asi jediné město v Česku, které šlo tímto směrem,“ doplnil.

Nové volkswageny jsou náhradou za dosluhující služební vozidla městského úřadu a také příspěvkových organizací města včetně nemocnice.

„Přes noc se auta nabijí a celý den pak mohou jezdit. Počítali jsme také náklady na kilometr. Nárůst nákladů oproti pořízení běžných aut je sice zhruba desetiprocentní, ale to je za čistý vzduch,“ poznamenal místostarosta.

Město zatím vozy nekoupilo, má je na leasing. Zdůvodňuje to tím, že vývoj elektromobilů jde rychle dopředu. „Za dva roky udělá technika obrovský vývoj a my se pak můžeme rozhodnout, co dál,“ podotkl Krejza.

Pokud bude s provozem elektromobilů radnice spokojena, po skončení leasingu další vozy už zakoupí. Nyní se jejich cena pohybuje kolem jednoho milionu korun.

Výzva ministerstva životního prostředí na pořízení elektromobilů nebo aut se šetrným pohonem platí až do roku 2018. „Budeme proto připravovat žádost, a když elektromobilita půjde tím směrem, jak automobilky deklarují, tedy že vozy budou mít dojezd 300 kilometrů a více, nová auta zakoupíme s dotační podporou,“ doplnil Krejza.

Elektřina by měla pohánět i vozy MHD

Pořízení elektromobilů je pouze jedna část plánovaného řešení nové dopravní politiky Litoměřic. V dalších krocích bude radnice spolupracovat s místními podnikateli, kteří se k aktivitám města chtějí připojit třeba pořízením vlastních elektromobilů či výstavbou veřejnosti dostupných dobíjecích stanic.



Klíčové bude zprovoznit rychlodobíjecí stanice, na čemž město spolupracuje s firmou ČEZ. Město navíc hodlá testovat možnosti využití fotovoltaických elektráren pro dobíjení elektromobilů.



Elektřinu chce využít i pro městskou hromadnou dopravu, která by v Litoměřicích brzy měla doznat zásadních změn v kvalitě a četnosti spojů.



Chystá se i pořízení elektrokol. „Z mezinárodních programů budeme v příštím roce pořizovat elektrokola pro úřad či městskou policii,“ uvedl Antonín Tym z litoměřické radnice.