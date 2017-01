Krůty i slepice skončily v pytli. Ptačí chřipka už je i v Ústeckém kraji

„Veterináře na podezřelý úhyn dvou krůt upozornil sám chovatel. Jejich vyšetření prokázalo výskyt ptačí chřipky. Bylo proto rozhodnuto, že zbylá živá zvířata budou usmrcena,“ uvedla Lenka Hanušová z Krajské veterinární zprávy, která na likvidaci ptáků na místě dohlížela.

Likvidaci chovu provázela přísná bezpečností opatření. Policisté na několik hodin uzavřeli celou ulici kolem místa chovu a ke statku nikoho nepovoleného nepouštěli.

Na místě zasahovalo 27 hasičů ze sedmi jednotek, kteří veterinářům s likvidací vypomáhali.

„Máme zde speciální mechanizaci na nakládání uhynulé drůbeže a následnou dekontaminaci jak techniky, tak zasahujících hasičů,“ uvedl velitel zásahu Petr Klíma.

Veterináři a hasiči v ochranných oblecích drůbež usmrtili ve speciálních velkých vacích, které napouštěli oxidem uhličitým. Majitel ptáků nyní musí zajistit dezinfekci prostor chovu.

Opatření se dotknou i zooparku

Kvůli ptačí chřipce veterináři vytyčili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru v okolí ohniska.

„Pro chovatele v této zóně to znamená nutnost dodržovat opatření, jako je zákaz vývozu a dovozu drůbeže bez našeho vědomí. Musejí také své chovy zajistit do uzavřených prostor. Opatření se týká více než šesti desítek obcí,“ popsala Lenka Hanušová.

Ve sledované oblasti je nutné zaevidovat veškeré chované ptactvo a veterináři budou hlídat, zda se ohnisko onemocnění neobjeví na dalším místě. Pozorovací doba může být až třicet dnů.

Podle odhadu starostky chovají přímo v obci drůbež zhruba tři desítky lidí, drobní chovatelé.

„Všechny jsme informovali, jaká mají přijmout bezpečnostní opatření. Důležité je, aby nezatajovali úmrtí ptáků a nahlásili je veterinární správě,“ upozornila starostka Petra Kubániková.

Do sledovaného pásma spadá i chomutovský zoopark, který chová desítky druhů ptáků. Bezpečností opatření tam preventivně přijali už před časem.

„Ptáky jsme přestěhovali z volných do uzavřených expozic. Používáme také dezinfekční rohože a do odvolání nepřijímáme ptáky do stanice pro hendikepované živočichy,“ řekla ČTK mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Na Chomutovsko se nemoc podle veterinářů zřejmě rozšířila přes divoce žijící ptáky. Nakažený chov byl ve venkovním výběhu a ptáci mohli přijít do kontaktu s těmi volně žijícími.