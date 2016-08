Mostecká zóna Joseph zaujala nové firmy. Zaměstnají sto padesát lidí

8:04 , aktualizováno 8:04

Do stavby svých závodů v průmyslové zóně Joseph u Havraně na Mostecku se chystají investovat dvě nové firmy. V obou případech město Most, jemuž zóna patří, prodej pozemků schválilo. Do tří let by tak mohlo najít práci dalších asi 150 lidí z Mostecka.