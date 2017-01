Balíky slámy pod sjezdovkou vystřídala dohoda, areál Bouřňák funguje

Areál Bouřňák vyrostl za socialismu, kdy část pozemků patřila Jednotě Teplice, jiné ČSTV v roce 1991 ČSTV převedlo areál se čtyřmi vleky na TJ Lokomotiva Teplice a pár let na to Jednota Teplice prodala hotel Bouřňák s přilehlými loukami firmě Pecud pozemky tehdy nikdo nezaměřil a nezjistil, že ty u hotelu zasahují i do sjezdovek