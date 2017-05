Louny se připravily na protikuřácký zákon, chystají kontroly u hospod

Příští týden začne platit protikuřácký zákon a v hospodách si už nikdo nezapálí. V případě mnoha podniků je pravděpodobné, že hosté se budou přesouvat před lokály a kouřit tam.

Zákon tak s sebou přinese nejen čistý vzduch v hospodách, ale nejspíš i riziko hluku, rušení nočního klidu a nepořádku na ulicích, kam budou neukáznění kuřáci odhazovat nedopalky.



Zatímco hospodští řeší, jak si udržet zákazníky, kteří si u piva rádi zapálí, vedení měst se naopak musí nachystat, že si lidé z okolí hospod budou stěžovat.

Město Louny se proto rozhodlo zasáhnout proti nepořádku na chodnících, které má ve správě, a odeslalo zřizovatelům pohostinských zařízení na konci března dopis. Jako ústupek za venkovní popelníky jim nebude účtovat žádné poplatky či pronájmy za takto zabrané veřejné prostory.

„Dopis jsme odeslali hoteliérům a restauratérům v centru. Popelníky byly vybrány městským architektem, aby zapadly do rázu města. Policie navíc dostala pokyn, aby zpřísnila kontroly, a bude rozdávat pokuty za odhazování nedopalků,“ vysvětluje starosta Loun Radovan Šabata.

Další města vyčkávají, co změna přinese

Louny jsou z velkých měst první, kdo na chystaný zákon reaguje. V dalších severočeských městech zatím vyčkávají, co změna přinese.

„Prozatím jsme neřešili, jak budeme postupovat v situacích, které nastanou. Počkáme, jak se situace vyvine,“ říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



Stejně se rozhodlo i vedení Ústí nad Labem, Mostu nebo Teplic. „Naše městská policie má svých starostí dost a není důvod je zatěžovat další prací. Nechystáme žádná opatření, co se týče kontroly pořádku před hospodami,“ říká teplický primátor Jaroslav Kubera.

Už před časem vznesla Asociace hotelů a restaurací námitku, že protikuřácký zákon bude pro drobné živnostníky v pohostinství likvidační. To si myslí i provozovatelé některých hospod, kde zatím většinu osazenstva tvoří právě kuřáci.



„Teď v létě to ještě nebude tak hrozné, to nastane až v zimě. Moji zákazníci jsou z 98 procent kuřáci. Mám strach, že raději zůstanou doma, protože nebudou chtít chodit kouřit do mrazu. Dokonce jsem si už začal hledat novou práci,“ naříká si Petr Diesner, majitel hospody U Buřtů v Děčanech na Litoměřicku.

Obava, aby kuřáci nemizeli bez placení

Zřizovatelka děčínské restaurace Nautilus Irena Prokešová-Imramovská má zase strach, že zákazníci z cigarety odejdou rovnou domů a nebudou se zatěžovat placením účtů.

„Chceme udělat nekuřáckou i terasu, takže ven budou chodit všichni. Nevíme, jak zabránit tomu, aby zákazníci zmizeli bez uhrazeného účtu. Možná budeme zálohovat lístky,“ plánuje Imramovská.

Podle Luboše Maršála, majitele restauračního komplexu Černý kůň v Lounech, přinese zákaz kouření i značný pokles tržeb.

„Hygiena nám loni zakázala kouřit v kavárně. Prosadili jsme, že alespoň malá část kuřácká bude. Teď prodáme o tisíc káv ročně méně, to je ztráta 350 tisíc korun. Naše výdělky půjdou dost dolů,“ nastiňuje Maršál.

Někteří ale vidí i pozitiva jdoucí ruku v ruce se zákonem. „Pro mě tento zákaz znamená i úsporu. Nebudu muset do prostor restaurace vhánět čerstvý vzduch zvenku a ušetřím až 30 tisíc ročně. O zákazníky se nebojím, obmění se,“ říká Vladimír Pavle, majitel restaurace Adonis ve Velkém Březně.