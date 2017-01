V Litvínově pomáhají vyvíjet program, který postiženým umožní mluvit

Vlasta usedá k notebooku. Do ruky si bere malý mikrofon, který je napojený na čip zasunutý v počítači. Na obrazovce se za pár vteřin objeví animovaný dráček. Muž má před sebou vyznačenou cestu. Aby ji zdolal, musí říkat samohlásky, které se objevují u šipek.

„Ááá, úúú, ááá,“ opakuje Vlasta a dobře se u toho baví. Když to totiž zvládne dostatečně rychle, splní úkol a může přejít na další úroveň, která bude vyžadovat ještě větší rychlost.

Potkali se ve Španělsku

Kdo vejde do místnosti, mohl by si myslet, že objevil koutek, kde mohou klienti litvínovského Domova sociálních služeb (DSS) trávit volný čas u počítačových her. Ve skutečnosti tu ale pracují na úplně něčem jiném, a to velmi důležitém.

Nahrávací zařízení sem totiž poslali Izraelci, aby jim v Litvínově pomohli s vývojem softwaru, jehož princip bude jednoduchý – člověk se špatnými vyjadřovacími schopnostmi namluví do mikrofonu zvuky, které vydává, program je následně přeloží a na monitoru se objeví, co řekl.

„Pro klienty je to velká zábava, což je pochopitelně jedině dobře. Pro nás velké očekávání,“ říká ředitel DSS Vladimír Vopelka.

Do role pomocných vývojářů se Litvínovští dostali poté, co se s autory ambiciózního nápadu z Izraele potkali ve španělské Valencii, kde se lidé s mentálním postižením účastnili společné akce.

„Když jsem si s nimi o tom povídal, hned jsem tomu byl maximálně nakloněný,“ vzpomíná Vopelka.

Spolupráci s izraelskou společností v Litvínově – jediném městě v Česku – rozjeli loni v květnu. V současné době pro ni sbírají potřebná data právě nahráváním různých zvuků.

„Zapojili jsme třicet klientů s různým stupněm postižení. Některým je jen hůře rozumět, někteří vydávají jen zvuky. Nahrávky průběžně posíláme do Izraele, kde je zpracovávají a vyhodnocují. Program tím zdokonalují. Vychytávají detaily,“ vysvětluje Kateřina Schmiederová, vedoucí sociálního úseku domova.

Litvínov a dalších šest zemí

Stejně nyní pomáhají ještě v dalších šesti zemích Evropy. Hotovi budou na konci ledna. „Izraelci pak dají všechno dohromady a následně má další fázi projektu projednávat izraelská vláda,“ podotýká Vopelka.

Pevně věří, že se všechno podaří dotáhnout do zdárného konce a že program bude fungovat přesně tak, jak si jeho tvůrci představují. „Jednatel té firmy v minulosti vytvořil takový překladač pro svého osmiměsíčního synovce. Jeho maminka si mohla přečíst, co jí prcek říká. Viděl jsem to na videu a byl z toho docela paf,“ usmívá se Vopelka.

Díky současné spolupráci mají v litvínovském zařízení jistotu, že až bude software hotový, získají ho zadarmo. „Máme to uvedeno již v podmínkách probíhajícího testování. Dokonce bychom mohli být jakýmsi centrem pro tento způsob komunikace v Česku,“ uzavírá Vopelka.