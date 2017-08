Garáž hrůzy na Střekově, kde únosce Hryščenko věznil děti, se prodává

„Garáž je tedy v zásadě prázdná,“ sdělil MF DNES mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Soud při vynášení rozsudku rozhodl, že nemovitost propadne státu (psali jsme o tom zde). To se však netýkalo vybavení uvnitř. Například matrací nebo kuchyňské linky.

Hryščenko musel kvůli svému pobytu za mřížemi převzetím vybavení někoho pověřit. Zřejmě se toho ujala jeho matka.

Úřad vzápětí udělal další krok – začal hledat nového majitele garáže. Podle zákona mají přednost státní instituce. „Nyní proto nabízíme nemovitost ostatním organizačním složkám státu,“ uvedl Ležatka.

Přednost mají úřady

Zájem tak mohou projevit například ministerstva nebo úřady. Přihlásit se mohou do 16. září.

Pokud žádná z těchto institucí garáž chtít nebude, což lze očekávat, přijde na řadu veřejnost.

„V tom případě bychom si nejdříve museli nechat zpracovat znalecký posudek, z něhož by vycházela minimální kupní cena ve výběrovém řízení,“ upozornil Ležatka.

Přihlásit by se mohl kdokoli a jediným kritériem by byla výše nabídnuté ceny. „Pokud by přišly dvě a více nabídek, po jejich otevření by se mezi přihlášenými přítomnými zájemci udělala aukce,“ vysvětlil.

Státu propadlo i auto či paralyzér

Státu propadlo například i Hryščenkovo auto, kterým dvojici nezletilců do garáže vezl, nebo paměťové karty a paralyzér. Tyto věci převzala policie.

Zdeněk Hryščenko chlapce a dívku věznil loni na přelomu srpna a září. Dvojici si vyhlédl u Labe v Litoměřicích. Tam je spoutal a odvezl do garáže (blíže k tomu zde).

V garáži už před tím odhlučnil stěny a za vrata vestavěl ještě jeden vstup zabezpečený číselným kódem. Uvnitř nechyběla ani toaleta.

Dvojici vysvobodila po deseti dnech policie, kterou kontaktovali chlapcovi rodiče poté, co obdrželi dopis od Daniela. Hryščenko mu ho povolil napsat s tím, že do něj má uvést, že jsou s Janou v pořádku. Daniel ale tato slova přeškrtal a do dopisu vepsal, kde se nacházejí.

V minulosti už trestaného Hryščenka, který se k činu přiznal, označili znalci za nebezpečného. Po šestnáctiletého odpykání trestu musí nastoupit do zabezpečovací detence. Je možné, že už se nikdy nedostane na svobodu (více o tom zde).

Záběry střekovské garáže, v níž únosce děti 10 dnů věznil: