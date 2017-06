Proboštov se bál věznice, radnice chce vytipovaný dům raději odkoupit

Důvody jsou hned dva. Tím hlavním je rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, potažmo vězeňské služby, jež pod něj spadá. „Naši zástupci skutečně vytipovali objekt v Proboštově. Poté si ho však prohlédli a vyhodnotili, že k účelům vězeňství není vhodný,“ sdělila MF DNES mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová s tím, že se stát dále poohlíží jinde v České republice.

Místa totiž potřebuje kvůli přeplněnosti českých věznic. Resort si v Proboštově vyhlédl opuštěný areál s několikapatrovou panelovou stavbou patřící soukromému vlastníkovi, jenž údajně nebyl proti a prodat ho chtěl.

Úvahy se vedle občanů nezamlouvaly ani vedení obce. Radnice se proto rozhodla areál rychle koupit sama. Záměr už „odkleplo“ zastupitelstvo. A to je ten druhý důvod, proč v obci vězení nebude.

Ministerstvo budovu nechce

Jenže podle zjištění MF DNES místní politici jednali, aniž by znali výše zmíněný finální postoj ministerstva. „Že objekt v naší obci označili za nevhodný? Tak tuhle informaci nemáme,“ podivila se včera starostka Proboštova Jana Čermáková při rozhovoru s MF DNES.

I kdyby to ale prý zdejší politici věděli, konali by zřejmě stejně. Kvůli jistotě do budoucna. „Troufám si tvrdit, že i tak bychom koupi schválili, abychom zabránili dalším podobným záměrům,“ pokračovala starostka Proboštova Čermáková.

Teď radnice pracuje na návrhu kupní smlouvy. „Její podobu bychom chtěli schválit na červnovém zastupitelstvu,“ podotkla Čermáková. Cenu zatím komentovat nechce.



V Drahonicích věznici vítají

Co by v areálu mohlo vzniknout, nyní není jasné. Záležet bude podle starostky na vypsaných dotačních titulech. „Možností je celá řada. Teď se skutečně nedá říct, co by tam mohlo být,“ dodala Jana Čermáková.

Zatímco v Proboštově se myšlenka na vznik věznice setkala s velkým odporem, v Drahonicích na Lounsku je přístup jiný. Brzy se tam otevře ženská káznice. Místní neprotestují díky zkušenostem z dřívějška.

„Je lepší, když areál nebude chátrat. Navíc v minulosti jsme měli s vězeňskou službou dobrou spolupráci a pokusíme se na ni navázat,“ řekl už dříve Jiří Chaloupecký, starosta Lubence, pod nějž Drahonice spadají.



Až do roku 2013 totiž v Drahonicích fungovala věznice pro muže. Skončila, protože v důsledku amnestie tehdejšího prezidenta Václava Klause výrazně klesl počet vězňů. Drahonický areál poté nějaký čas sloužil také jako záchytné zařízení pro běžence.