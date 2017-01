Vejprty dál bojují s horami sněhu, který se v mrazech změnil v beton

V třítisícových Vejprtech nemohli uklízet všechny silnice. Nestíhali a hlavně nemají tolik peněz. Až nyní se dostávají do vedlejších ulic a na parkoviště.



„Kvůli nepolevujícím mrazům je zmrzlý sníh už jako beton. Jde to hodně špatně,“ říká zadýchaně Martin, který s pěti nezaměstnanými kolegy bušil krumpáči do asi obrovské vrstvy na chodníku a jeho kolegové sníh pak lopatami odhazovali.

Sníh začal padat 11. ledna a do 15. ledna ho v Krušných horách přibylo kolem 40 centimetrů.

„Hlavní problém nebylo množství sněhu, ale velmi silný vítr, který tvořil sněhové jazyky a závěje. Proto na hřebenech hor nestíhala údržba silnic,“ přiblížil Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově.

Vejprty proto musely vyhlásil takzvané operativní řízení zimní údržby, což radnici umožňuje nastolit situaci, kdy hlavní tahy ve městě (v zóně I.) nemusí být uklizené do 12 hodin, ve druhé zóně do 24 a ve třetí do 42 hodin. Stav operativního řízení údržby byl pak 18. ledna.



Prioritou bylo, aby byly průjezdné hlavní tahy. Kovářská, Loučná pod Klínovcem nebo Kryštofovy Hamry mají tu výhodu, že jejich obcemi prochází jen jeden hlavní průtah a ten udržuje stát.



Sníh hrnou všude, kam se dá

„My se staráme i o čtyři malé obce a ve vlastní údržbě máme 34 kilometrů silnic. To je obrovský rozdíl,“ popsala vejprtská starostka Jitka Gavdunová.

Až v posledních dnech (tedy i týden po nasněžení) tak radnice mohla poslat síly na rozšiřování vedlejších silnic, ulic a uliček města a na odklízení sněhu z parkovišť.



„Snažíme se, aby lidé mohli bezpečně chodit, vyzýváme je, aby z parkovišť i ulic odvezli auta a mohli jsme je rozšířit. Sníh aktuálně hrneme na každé volné místo,“ popisuje starostka.

Ve městě jsou tak obří hromady sněhu, ze kterých vykukují jen cedule značek. Přestože je v obci spousta míst, kam by se bílá masa dala odvézt, zůstává ale na místě.



„Už teď nás bude zimní údržba stát zhruba 2 miliony. Bez dotací máme rozpočet 35 milionů a když zaplatíme vše, co musíme, tedy od chodu škol, školek, domova důchodců, odvozu odpadků až po osvětlení, zbudou nám 3 až 4 miliony korun,“ posteskla si starostka.



„Když další 2 miliony utratíme za odvoz sněhu, auta a nakladače, finančně nás to ruinuje. Nemohli bychom už nic opravovat, ani ty silnice,“ vysvětluje Gavdunová.

Na údržbu má město i čtyřkolku

Většina lidí situaci chápe a zmrzlé hromady sněhu ve městě je nepřekvapují. „Je to tady lepší než v nížinách, kde je nyní na chodnících jen led,“ uvádí paní Marie opírající se o hůlku vybavenou kovovými zuby proti uklouznutí.

Podle drogisty z náměstí by byla údržba lepší, kdyby město mělo víc techniky a hlavně velkou frézu. „Tu prodali a nemají nic, žádnou pořádnou techniku,“ zlobí se Josef Jäger.

To starostka rázně odmítá. „Mívali jsme velkou frézu, ale už byla neopravitelná. Z dotací jsme koupili novou za traktor. Poprvé v historii města máme na údržbu i novou čtyřkolku Mercedes, která uklidí i strmé ulice, kam stará liazka nikdy nevyjela,“ poznamenává.



„Také jsme koupili dvě multikáry s radlicí a za 120 tisíc frézu na chodníky,“ popisuje Gavdunová při cestě městem, kde se uklízely těžké závěje sněhu i z rovných, terasových střech.

„Do večera to, paní starostko, budeme mít hotové. Tady je to dobré, sníh můžeme odhazovat do dvora,“ hlásí uklízeči ze střechy samoobsluhy.



Někdy je lepší přijet přes Německo

„Horší je to se střechami našich 23 paneláků, kde nám pomáhají hasiči. Odřezávají také rampouchy. Dříve je shazovali sekerkami, ale pak jsme měli poničené střechy, zatékalo do nich a opravy stály statisíce,“ vzpomíná starostka.



„Poučili jsme se a dnes se led jen odřezává,“ líčí Gavdunová, která ve Vejprtech bydlí od roku 1984 a radnici „velí“ už čtyři funkční období.



„Předchozí tři zimy byly mírné, ta letošní nás překvapila. Pamatuji ovšem horší, kdy se k nám dva dny nikdo nedostal. Ovšem staří pamětníci vyprávějí o zimách, kdy jim základní potraviny museli mezi vánicemi shazovat vrtulníky,“ vybavuje si Gavdunová.

Potíž Vejprt je, že v okolí nejsou žádné větší obce a horská cesta přes Výsluní bývá rychle zavátá.



„Pomohlo nám v roce 2004 otevření hraničního přechodu do Bärensteinu. Když je zle, lze k nám sjet po hřebenech od Hory Svaté Kateřiny přes Německo,“ radí Gavdunová.

Pokud sem vyrazíte, bezvadné zimní gumy jsou nezbytné. Přestože silnice jsou už uklizené, leží na nich vrstva sněhu a ledu. „Pořádné gumy nám všem stačí. Řidiči z nížin by měli mít čtyřkolku, protože řetězy strašně ničí naše silnice a po zimě jsou samá díra,“ stěžuje si starostka.