U tragického požáru v Jirkově má policie podezření na násilný čin

„Začali jsme pracovat i s verzí úmyslného zapálení,“ potvrdila v úterý iDNES.cz krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.



Požár vypukl po šesté hodině večer v bytě v pátém patře v ulici Na Borku. V jednom z bytů zemřel 23letý muž a jeho 57letý otec. Plameny, kouř a voda poničily nejméně osm bytů a společné prostory (psali jsme o tom zde).

Policie už v neděli vyvrátila spekulace, že se v bytě nacházela varna drog. Nyní se na sociálních sítích diskutuje o tom, že mladíka někdo ve dveřích bytu polil hořlavinou a zapálil ho kvůli dluhu, který nevracel, následně vzplál celý byt a v němž uhořel i jeho invalidní otec.

Policie to odmítá komentovat. „Zatím s ohledem na probíhající policejní úkony nic dalšího nepotvrdím,“ řekla Bartošová.



Televize Prima však uvedla, že speciálně vycvičený pes v bytě označil dveře, na nichž byla neznámá hořlavina a kriminalisté si odvezli ke zkoumání rohožku.



„Plameny šlehaly od bytu až k nám na dveře, takový to byl žár. Těžko říct, co se tam stalo, ale od polévky na plotně to asi nebylo,“ řekl televizi jeden ze sousedů v paneláku. Plameny byly podle něj v chodbě příliš rychle na to, aby už před tím někde uvnitř bytu hořelo.

Lidé se postupně vrací do bytů

Josef Tvrdý, předseda stavebního bytového družstva, kterému dům patří, předběžně odhadl škodu zhruba na dva miliony korun. S opravami chce družstvo začít, co nejdříve to bude možné.



Mimo domovy zůstalo zhruba 25 lidí, ale někteří se už začali během úterý do svých bytů vracet. Ještě v neděli si mohli odnést nejnutnější věci, vrátit se do bytů ale nemohli, protože byly vesměs neobyvatelné.

Postižení lidé se mohou obrátit na jirkovský odbor sociálních věcí s žádostí o získání mimořádné dávky, která souvisí s živelnou pohromou. Obdržet lze až 50 tisíc korun na jednotlivce.