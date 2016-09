Policista zachránil cestou ze služby muže z hořícího auta, dostal cenu

„Z mého pohledu přejelo auto plynule do protisměru. Stavěli tam hydrant a já si myslel, že tam je nové parkoviště. Po chvilce jsem zjistil, že není, když auto začalo hořet,“ popsal Janoušek, co ho donutilo zastavit svůj vůz.

Obratem přivolal záchranku, hasiče i policii. Se slovy operačnímu důstojníkovi na tísňové lince „Jdu do auta“ se vydal k hořícímu vozu, u něhož hrozila exploze, zachránit řidiče. Dveře stlačené nárazem otevřel až napotřetí.

„Auto bylo plné černého kouře, nebylo tam vidět,“ popsal Janoušek. Mladíka deroucího se ven chytil a vytáhl. Zbytek práce pak odvedli hasiči a záchranka.

„Samozřejmě mi problesklo hlavou, že mám děti, hypotéku, ale každý jsme nějaký a já bych s tím nemohl žít, kdybych se na to vykašlal,“ zdůvodnil policista, proč při záchraně cizího člověka riskoval svůj život.



Spolujezdkyni už zachránit nešlo

V autě byla ještě spolujezdkyně, ale to Janoušek nemohl zjistit. Řidič zmateně křičel jméno Naty, ale ani na Janouškovo volání do zakouřeného auta nikdo nereagoval. On sám nikoho neviděl.

„Spolujezdkyně byla v takovém stavu, že neměl šanci poznat, že v tom autě někdo je,“ naznačil ústecký policejní ředitel Vladimír Danyluk. Devatenáctiletá dívka byla na místě mrtvá, hasiči ji po uhašení požáru vystřihávali půl hodiny.



Cenu Gentleman silnic uděluje policie spolu s Českou pojišťovnou. Ocenění má upozorňovat na výjimečné činy řidičů a bojovat proti lhostejnosti na silnicích. Cena se uděluje od roku 2004 a Janoušek je od té doby jejím 117. nositelem.

„Při čtení příběhu pana Janouška mi běhal mráz po zádech, když jsem si představila, že by v hořícím autě byl někdo z mých známých či rodiny a kolem by nebyl nikdo tak odvážný, aby vylezl z vozu a snažil se pomoct,“ podotkla Ivana Fabiánková z České pojišťovny.

Lépe, kdyby se nic nestalo, řekl zachránce

„Mého kolegu ctí nejen tento případ, ale i jeho přístup k práci, aby byl vzorem pro ostatní policisty. Jako šéf policie v Ústí nad Labem jsem moc rád, že tady takového policistu máme,“ přidal se s chválou ředitel Danyluk.



Policista obdržel pamětní plaketu a chytrý telefon s možností nainstalování aplikace na rychlou lokalizaci a přivolání záchranky.

„Ocenění je dobré, ale lepší by bylo cenu nedostat, protože to by znamenalo, že se nic nestalo,“ poznamenal k tomu skromně Janoušek.

Zachráněný řidič sice nepřišel o život, ale z nehody se bude zodpovídat. Podle dosavadního prověřování totiž havárii zavinil on, kriminalisté ho tak začali stíhat.

„Příčinou nehody byla s největší pravděpodobností nepřiměřená rychlost. Bylo zahájené trestní stíhání řidiče pro trestný čin usmrcení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozí odnětí svobody od jednoho roku do šesti let,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.