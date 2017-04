Protřelý zloděj sebral, co viděl, věci za milion pomohli odvézt kumpáni

Mimořádným úlovkem se pochlubila teplická policie, která na sérii případů pracovala od konce loňského roku.

„Od konce prosince jsme zaznamenali zvýšený počet vloupání v Teplicích a okolí. Brzy se na základě stop z místa činu ukázalo, že případy můžeme propojit. Nasvědčoval tomu i způsob vloupání,“ uvedl vyšetřovatel Jiří Honák.



Stopy naznačovaly, že pachatelem vloupání by mohl být osmnáctkrát trestaný Tepličan, který se před necelým rokem vrátil z vězení.

Nekradl ale sám. Ve většině případů z letošního roku k sobě přibíral komplice, kteří mu s vloupačkami a hlavně odvozem kradených věcí pomáhali.

„Sám měl totiž jen jízdní kolo. Proto k sobě nezávisle na sobě přizval dva komplice, majitele vozidel, kteří se zúčastnili různých vloupání,“ vysvětlil komisař Tomáš Hamsa, který na případech pracoval.

Drahé předměty zloději přeprodávali

Hlavní pachatel se sám nebo ve dvojici s jedním z kumpánů od konce prosince do března vloupal do prodejny jízdních kol, cestovní kanceláře, prodejny nářadí, kavárny, obchodu s fototechnikou, ale i do prázdných bytů, v nichž se během letní sezony ubytovávají lázeňští hosté ze zahraničí.

„Sem s komplicem docházeli měsíc a postupně odtud ukradli kuchyňskou linku, několik lednic, pračky, koženou sedací soupravu, šest televizorů, lampy, kuchyňské spotřebiče a další vybavení v celkové hodnotě přes 220 tisíc korun,“ vyjmenoval Hamsa.

Zloději cílili na drahé předměty, které pak přeprodávali. Ukradli třeba silniční kolo za 70 tisíc korun, bourací kladiva za desítky tisíc nebo luxusní kávovar.

„Zatím víme o jedenácti vloupáních s celkovou škodou přesahující milion korun. Při krádežích poškodili majetek za 228 tisíc,“ upřesnil Honák s tím, že výčet loupeží nemusí být konečný.

Kriminalisté totiž stále vyhodnocují, zda pachatelé nemají prsty i v dalších případech.

V obchodě s nářadím spadla klec

Osudnou se skupině stala opakovaná vloupačka do teplické prodejny nářadí. Hlavní pachatel se s pětadvacetiletým komplicem proboural dovnitř, vypáčil pokladnu se 14 tisíci korunami a přibral ještě elektrická bourací kladiva a aku vrtačky.

Zatímco mladší zloděj lup odnášel, starší se ještě snažil odmontovat obrazový projektor. Vyrušil ho ale pracovník bezpečnostní agentury, který na místo přijel, a tak se zloději dali na útěk.

„Policejní hlídka brzy zadržela podezřelého muže. Měl část odcizené hotovosti, která byla navíc potřísněna krví, protože se na místě činu poranil. Zbytek peněz policie našla za plotem, který na útěku přelézal. Služební pes nalezl i ukradené nářadí, které spolupachatel nestihl odnést,“ dodal Hamsa.

Kriminalisté měli podezření i na komplice zadrženého, takže oba spolupachatele brzy chytili. Před několika dny se pak při domovní prohlídce podařilo zajistit část odcizených věcí, další předměty pocházející z krádeží policisté našli u lidí, kterým je pachatelé prodali.

Hlavní podezřelý zamířil do vazby. Osm let vězení hrozí i jeho dvaačtyřicetiletému komplici. Mladší spolupachatel, kterému byly zatím prokázané čtyři krádeže, může jít za mříže až na 5 let.