Policie obvinila podnikatele, jenž montoval seniorům předražené zámky

Lidé z firem zmíněného podnikatele navštěvovali důchodce u nich doma a přesvědčovali je, že zámky, které mají na bytových dveřích, nejsou dost odolné, aby obstály před zloději. Vzápětí jim nabídli výměnu zámku za nový.

Naúčtovali si však nepoměrně vysoké sumy. Pokud nebyl někdo s jejich prací spokojen, od smlouvy nemohl odstoupit, protože firmy nekomunikují.

„Přišel jsem domů z nákupu a u našich dveří se motali dva chlapi. Manželku přesvědčili k výměně fabky. Tvrdili jí, že v našem vchodě někdo vykradl dva byty. Byli slušní a po dokončení práce přišli se smlouvou. Řekli, že to bude stát 9 500 korun. Dostal jsem trochu strach, protože jeden z těch mužů byl svalnatý, proto jsem podepsal,“ vylíčil jednaosmdesátiletý Václav Ron.



„Přišlo mi to celé divné, podíval jsem se proto na živnostenský rejstřík, kde byl vklad firmy 12 korun a už to bylo jasné. Šel jsem proto na policii, které jsem předal i videozáznam z našich vchodových kamer. Že jsme to podepsali, je naše chyba, ale chceme varovat ostatní,“ vysvětlil Ron.

Případy jsou z celé republiky

Za vším podle policie stojí podnikatel, který má trvalé bydliště na Městském úřadu v Duchcově. Stejné praktiky podle kriminalistů používá už několik let, a to pod záštitou hned několika firem, například Groziskonu, Zamkytasu nebo TOP dveří.

„Když začne být jedna jeho firma svými praktikami už moc známá, přesune vždy své aktivity do další společnosti, kterou buď založí, koupí nebo má již v záloze. Smlouvu se seniory vždy podepisoval pouze on jako jednatel firmy, proto je také jediným obviněným,“ upřesňuje kriminalista Petr Berger, který má vyšetřování na starosti.

Firmy se nezaměřovaly jen na území kolem svého sídla, vyjížděly po celé republice a policie tak eviduje případy nejen ze severu Čech, ale i z Prahy, Královehradecka nebo Pardubic.

Jedná se ve všech případech o seniory vyššího věku, u kterých podle policie pachatelé předpokládali, že je bude jednodušší přesvědčit k výměně zámku bez větších potíží.

„Jde o specifickou trestnou činnost, která nepasuje do klasického schématu spojeného se trestnými činy páchanými na seniorech. Pachatelé si v tomto případě nevymýšlejí historky a nevydávají se za nikoho jiného. Zde se skutečně jedná o vztah klient – podnikatel, kdy je jen nadhodnocená cena výkonu. Zaměstnanci vždy seniora přemluvili, vysvětlili mu, proč musí zámek vyměnit a akci provedli,“ říká ústecký kriminalista Martin Charvát.

Scénář byl vždy stejný, lišila se pouze cena, kterou si společnosti za výměnu účtovaly. Ta se pohybovala podle uvážení jednatele. Jak ji vyčísloval, není zatím jasné.

Zámky a bezpečnostní vložky nakupoval za zhruba 600 korun, ale poškozeným účtoval řádově 4 500 tisíce. V extrémním případě si však za práci řekl i několik desítek tisíc.

„V jednom z případů měla poškozená zaplatit dohromady 32 tisíc korun. Neměla však doma požadovaný obnos, proto ji obviněný naložil do auta a odvezl k bankomatu. Tam, protože se jí třásly ruce nervozitou, jí dokonce pomohl peníze vybrat. Jeho počínání zaznamenaly videokamery. Svým jednáním si přišel na zhruba půl milionu korun,“ přibližuje Berger.

Přibližně jedna třetina poškozených se snažila od uzavřené smlouvy odstoupit, to se jim však nepodařilo. Jedni proto, že se jim cena rozležela v hlavě a uvědomili si, že udělali chybu, další proto, že jim nešlo zamykat nebo vůbec vložit do zámku klíč.

Muž je zatím vyšetřován na svobodě

„Na telefonické reklamace odpovídal jednatel vždy tak, že je vše v pořádku a do týdne přijedou, aby mohli senioři smlouvu zrušit. Nikdy se ale znovu do domu nevrátili. Na písemné reklamace ani nereagoval a dopisy z pošty nepřebíral. Na adrese, kde byla jeho poslední firma sídlila, je registrováno další 300 firem, takže je jasné, co je to za podnik,“ uvádí Berger.

Případem se policie zabývá už od roku 2014, z něhož pochází první zaznamenané případy. Tehdy obvinila i přímo lidi, kteří za seniory jezdili. Jejich činy byly však kvalifikovány jako podvod a soud je proto zprostil v plném rozsahu. V současné době je obviněn pouze dotyčný podnikatel, který je stíhaný na svobodě.

„Prozatím nebyly naplněny vazební důvody, bude-li však obviněný dál ve své činnosti pokračovat, mohl by se do vazby dostat,“ dodává Berger.