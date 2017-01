Pořád beze stopy. Policie v případu zmizelé školačky žádá videa od lidí

„Rádi bychom viděli záznamy z kamer ode dne, kdy byla dívka naposledy ve škole, tedy v úterý 10. ledna,“ upřesnil vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát (o zmizení školačky jsme psali zde).

Ani rozsáhlé kontroly v okolí dívčina bydliště zatím kriminalisty nepřivedly na žádnou stopu.



Speciální policejní jednotky i psovodi prohledali sklep a přilehlé prostory činžovního domu, kde pohřešovaná bydlela. Kontrol se účastnili i technici v ochranných oblecích, aby zabránili kontaminaci možných stop.

Do pátrání se zapojili též ústečtí strážníci, kteří prohledávají vybydlené domy, dokonce i popelnice a dále opuštěné zahradní chatky a místa, kde se zdržují bezdomovci. „Také my v tom budeme pokračovat i v dalších dnech, až do odvolání,“ říká mluvčí městské policie Jan Novotný.



Prověřuje se větší časový úsek

Kriminalisté už rozšířili i časový úsek, který prověřují. „Zajímá nás hlavně lokalita ulice České mládeže, Hvězda, směr Střížovický vrch, směr Ovčí vrch. Jde nám o videa pořízená v době od 10. ledna od 14 hodin do 11. ledna do 8 hodin ráno v okruhu několika kilometrů,“ vysvětluje Charvát.

Kriminalisté žádají veřejnost o kamerové záznamy z domů a automobilů (na červeně vyznačených místech v mapě) ode dne, kdy byla dívka naposledy ve škole, tedy v úterý 10. ledna.

Dívka nedorazila do školy 11. ledna, její matka nahlásila pohřešování vpodvečer toho dne. Ráno kolem páté hodiny odcházela do práce, dceru ale nekontrolovala. Mobil školačky je nedostupný.

Snímky pohřešované visí v trolejbusech a autobusech, ve výlohách obchodů, lidé její fotografie i s popisem sdílejí na sociálních sítích. Pátrání po dívce se rozšířilo i do zahraničí.



Vyšetřovací tým sestává ze dvou desítek kriminalistů, kteří pátrají, všude, kde se dá. Zajímali se už například také o bývalé i současné partnery dívčiny matky, ale ani to případ nikam neposunulo.

Vyšetřovatelé prověřují i informace, které volají lidé na linku 158. „Přijali jsme doposud od občanů na šedesát poznatků, ale zatím bez kladného výsledku,“ doplňuje policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.