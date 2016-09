Majitel garáže pro vězněné děti z Litoměřicka byl souzen za únos holčiček

12:18 , aktualizováno 12:18

Garáž v ústecké čtvrti Střekov, kterou policie ve středu zajistila v souvislosti s náhlým zmizením třináctileté dívky a o tři roky staršího chlapce z Litoměřicka, patří podle zjištění iDNES.cz muži, který byl v roce 2004 odsouzený za únos dítěte. Za to ho tehdy poslal soud na sedm let do věznice s ostrahou.