U garáže jsme byli už večer předem, říká policie k případu vězněných dětí

Policie se hájí, že v případu nic nepodcenila. „Každá hlídka měla popis i fotografii obou ztracených dětí,“ argumentovala vedoucí litoměřického územního odboru Helena Pšeničková na úterním tiskovém briefingu na krajském policejním ředitelství v Ústí nad Labem.

Ke garáži na odlehlém místě v ústecké čtvrti Střekov, kde byly děti vězněné, přivedli policii rodiče. Podařilo se jim rozluštit vzkaz, který zašifroval chlapec do dopisu, jenž mu únosce povolil poslat domů.



Hochova matka iDNES.cz už dříve řekla, že policie nebyla moc ochotná s nimi jet na místo, které si s manželem z šifer v synově dopise vydedukovali.

„Volali jsme na linku 158 a požádali jsme o přepojení na policii Střekov. Ta nejdříve nechtěla poslat hlídku, neboť jsme údajně měli nepodložené důkazy. Nakonec hlídku poslali,“ sdělil například chlapcův otec deníku Právo.

„Zhruba hodinu jsme jim vysvětlovali, koho hledáme a že máme podezření, že jsou zavřené v garáži,“ poznamenal.



I unesená školačka na svém facebookovém profilu prohlašuje, že policisté jim nepomohli. „Jeho (chlapcovi) rodiče nás zachránili, akorát policisté nás dostali ven, ale nechtěli přijet, proto nesnáším policii, protože by nás tam nechali umřít,“ napsala dívka.

Z garáží nešly žádné zvuky, uvedla policie

S tím policie nesouhlasí. Uvedla, že při pátrání prověřovala desítky oznámení, podle kterých měly být děti viděny v různých částech Ústeckého kraje, Česka i v zahraničí.

„Chlapec měl vztah k Doksům, byl tam na dovolené, některé indicie šly tam, že mohou být v té lokalitě. I po této stopě se šlo,“ přiblížil náměstek Dvořák.

Klíčovým bylo 6. září, kdy došly rodině dopisy. „Rodina nám je okamžitě přinesla. Analyzovali jsme je, byly obsáhlé, informace v nich trochu protichůdné. Kontaktovali jsme písmoznalce, aby rozšifrovali některé věty a slova, která se nám zdála klíčová a nebyla psaná tak, že měla jednoznačný význam. My jsme reagovali už na první vyhodnocení slov, která měla více významů,“ podotkla Pšeničková.

Řada slov byla opakovaně přeškrtaná a přepsaná. „Slova dávala význam střecha, střela, Střekov, současně probíhalo pátrání na Střeleckém ostrově,“ přiblížil náměstek Dvořák.

Dopisy pročítali také rodiče a večer policii informovali, že děti mohou být v garážích na Střekově. Podle náměstka Dvořáka byla policie u garáže ještě ten večer, ale kolem byl klid a z garáží nevycházely žádné zvuky.

„Nic nenasvědčovalo tomu, že se tam ty děti nachází. V ranních hodinách nás pak kontaktovala rodina z místa na Střekově a informovala nás, že z jedné z těch garáží je slyšet hudba. Po příjezdu hlídky na místo a prověření zvukovými signály jsme zjistili, že se skutečně zvukový signál vrací zpět a přichází reakce na bouchání do vrat. Využili jsme svého práva, vnikli do objektu a děti vrátili rodičům,“ popsal Dvořák.

Na případu pracuje od víkendu speciální policejní tým

Zadrženého šestatřicetiletého muže z Litoměřicka policie v souvislosti s únosem a vězněním třináctileté dívky a o tři roky staršího chlapce obvinila z vydírání a zbavení osobní svobody.



Obviněnému hrozí až osm let vězení. Soud ho v sobotu poslal do vazby. Na případu pracuje od víkendu speciální policejní tým, který bude prověřovat mimo jiné i to, zda se muž nedopustil dalších skutků.

Policie muže stíhá i za ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie. „Pouštěl jim dětské pornografické filmy,“ uvedl šéf speciálního týmu Tomáš Kohout.

Nezvěstní byli deset dnů

Hoch s dívkou se znali jen tři dny, 28. srpna spolu odešli a pak už měli nedostupné mobily. Zdálo se, že zmizeli jako zamilovaný pár. Podařilo se je najít až za 10 dnů, zavřené v úkrytu únosce.



Rodiny ohlásily jejich zmizení policii a chlapcova matka využívala k pátrání po synovi a jeho kamarádce i Facebook (psali jsme o tom zde). Po jejich objevení na sociální síti zveřejnila, že šlo o únos.



Chlapcova matka v rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že děti byly unesené náhodně, muž s pistolí je přepadl, když se procházely u řeky, spoutal je a odvezl do připraveného úkrytu.

Své jednání jim prý vysvětloval tím, že je sám a potřebuje je jako kamarády (rozhovor čtěte zde). Fyzicky jim neublížil



Svědek, který při policejním vyšetřování do garáže nahlédl, řekl, že to uvnitř vypadalo jako v čistém pokojíčku, unesení měli tam matraci, deky i konvici na vodu.

Podle zjištění iDNES.cz byl majitel této garáže už před 12 lety odsouzený za únos dvou dívek na Českolipsku. I pro ně si tenkrát připravil úkryt a zajistil jim dětské hry. V obou tehdejších případech požadoval výkupné (informovali jsme o tom zde). Policie nyní potvrdila, že vlastník garáže spáchal i tento čin.

Garáž, ve které obviněný muž věznil dětský pár z Litoměřicka:

