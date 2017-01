Muži ztrestali souseda za zmizelá kola. Hrozí jim trest za pokus o vraždu

„V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi čtyři osoby. Po výslechu policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech čtyř mužů pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Byl podán návrh na vzetí do vazby, který soudce neakceptoval a vyšetřování probíhá na svobodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Víc k případu sdělit nechtěla.

Napadený řekl TV Prima, že ho muži chytili, svázali a polili benzinem.

„Zavázali mi levou nohu lanem, on držel to lano, pak přišel ten druhý, on mi zavázal tou lepicí páskou ruce a ten třetí měl tu železnou tyč a tou mě mlátil po hlavě,“ uvedl.

Dodal, že u něj muži také škrtali zapalovačem, ale nechytl. „Kdyby škrtl ten zapalovač, tak mě podpálí,“ poznamenal.

Útočníky podle něj rozzuřilo, že jim vzal kola od auta a schoval je „z legrace“ na jejich pozemku. Manželka jednoho z nich takové tvrzení odmítla.

„Cikán tady kradl a oni ho odsud vyhodili a on si vymyslel takový nesmysl,“ řekla TV Prima. Připustila však, že útočníci muže svázali. Muž má navíc na hlavě několik tržných ran.