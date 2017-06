Mladíka z Rumburku obviněného z pobodání ženy poslal soud do vazby

16:33 , aktualizováno 16:33

Děčínský soud poslal do vazební věznice jednadvacetiletého muže obviněného z pokusu o vraždu ženy v Rumburku. Mladíkovu známou po sobotním incidentu transportoval záchranářský vrtulník s vážnými poraněními do nemocnice. Útočníkovi hrozí až 18 let vězení.