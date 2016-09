Lékařská zpráva má falešné údaje, řekli znalci u soudu s gynekologem

Gynekologické posudky Kromě falešných záznamů se obžaloba opírá o tři znalecké posudky z oboru gynekologie. Pacientka lékaře navštěvovala několikrát do roka a opakovaně si stěžovala na krvácení a další problémy.Lékař ji doporučil bylinné koupele. Podle obžaloby neprováděl dostatečná vyšetření. Během tří let jí ani jednou nenechal udělat cytologii. Ta by podle tří znalců mohla včas odhalit zhoubné nádorové onemocnění a zvýšit tak šance na úplné vyléčení.