Řidiči autobusů v Ústeckém kraji vyhlásili stávkovou pohotovost

„Stávková pohotovost se týká tří největších krajských dopravců, tedy společností BusLine, Arrivy a Autobusy Karlovy Vary. Dneškem počínaje zaměstnanci v celém kraji masivně podepisují archy pro stávku. Nemáme lidem co říci, můžeme jen bojovat,“ řekl dnes po jednání kraje, dopravců a odborů Jiří Kuchynka, jeden z odborářů ze společnosti BusLine.

Kraj, který má s dopravci uzavřené smlouvy do roku 2024, potřebných 75 milionů na nárůst mezd řidičů má, ale stále neobjevil cestu, jak peníze dopravcům poslat.

Hrozba kolapsu krajské dopravy se tak o něco přiblížila. Řidiči totiž musí už ve svých únorových výplatních páskách najít vládou zvýšenou hodinovou mzdu na 98,10 korun. Nyní stále neví, za kolik do práce chodí.

„Počkáme na únorovou výplatu. V našem případě jde o 20. února, kdy se ukáže realita. Tento den bude bodem zlomu,“ přiblížil Kuchyňka. Zatím vládou garantovaný skok ve mzdách platí dopravci ze svého, často ovšem za cenu snížení jiných bonusů.

„My řidiče platíme podle nového nařízení, ale vydržíme to měsíc dva, pak končíme. Řidiči peníze navíc chtějí a někde se vzít musí. Kraj má vůli to řešit, bohužel se obávám, že otazníků zůstává stále mnoho,“ řekl předseda představenstva firmy BusLine Radek Chobot.

Hra o čas

Podobně situaci, kdy se hraje o čas, vidí i Petr Havlík, dopravní ředitel společnosti Arriva. Firma podle něj situaci ustojí dva měsíce a pak bude prý nucena skončit. A už nyní má navíc na stole výpovědi desítek řidičů, kterým vadí, že dostávají nízké mzdy.

„Ve smlouvách s krajem mají dopravci pokuty od 50 do 55 korun za neujetý kilometr. Pokud se situace nestabilizuje, odejdou nám řidiči nebo bude stávka a my bychom kvůli tomu nejezdili, mohly by se sankce vyšplhat do milionů korun,“ upozornil na další problém Havlík.

Kraj bere hrozbu stávky velmi vážně. „Vláda řidičům vyšší platy slíbila, a pokud je nedostanou, asi by se naštval každý. Ale ve skutečnosti nikdo neví, kdo, kolik a jak vyšší mzdy platit,“ sdělil radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

„Snažíme se a uděláme vše, aby ke kolapsu krajské dopravy, která denně odveze 55 tisíc cestujících, nedošlo,“ dodal Komínek. Kraj podle rozboru právníků, ministerstev pro místní rozvoj i práce a sociálních věcí nemůže jen tak změnit smlouvy s dopravci a přidat jim.

Každý den padesát pět tisíc cestujících

„Změna je možná pouze přes zvýšení ceny za jeden ujetý kilometr. To je ovšem zásah do výběrového řízení a hrozil by nám postih,“ přiblížil Komínek a dodal, že tento týden kraj bude jednat o situaci s premiérem Sobotkou.



Podle dopravců i odborářů je ovšem cesta k odeslání 75 milionů jednoduchá. Stačilo by využít paragraf 222 zákona o veřejných zakázkách, kde se říká, že v případě nepředvídatelných nákladů lze zvýšit sumu za odjeté kilometry. „A skokové zvýšení platů řidičů nepředvídatelným nákladem je,“ řekl Chobot.

„Pokud vláda řekne, že tato cesta je v pořádku a nebudou kraji hrozit žádné sankce, pak je přidání řidičům už jen formalita,“ přiblížil Komínek. Kraj má podle něj ovšem v záloze i další řešení. Jednou z nich například je levnější nafta pro nekomerční dopravce zajišťující veřejnou dopravu.

„Pokud vláda může zemědělcům dotovat zelenou naftu, mohla by i dopravcům, aby dostáli závazkům, které na ně uvalila nařízením o zvýšení platů řidičů,“ přiblížil radní.

Jednu dopravní krizi už kraj zažil v roce 2006. Pokud by k ní došlo i nyní, podle Komínka by bylo nejlepší vytvořit Krajský dopravní podnik.

„Pokud by se přes všechnu snahu doprava v kraji zhroutila, osobně by se mi líbil systém dopravy s jedním dopravcem, který by spravoval Ústecký kraj,“ nastínil Komínek.