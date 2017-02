Pivovar Žatec chystá své muzeum, připravuje i nový druh piva

„Pivní turistika zažívá boom, do města proudí čím dál víc návštěvníků díky Chrámu chmele a piva. Usilujeme o to zapojit náš pivovar více do cestovního ruchu, k čemuž potřebujeme zázemí a větší nabídku zážitků pro turisty,“ vysvětluje obchodní ředitel pivovaru Radek Vincík.



Pivovar se proto na jaře pustí do opravy patrového domu č. 85 stojícího přes ulici. Objekt je ve velmi špatném stavu, má narušenou statiku a chybí mu část střechy.

„Do stavebních prací se chceme pustit ještě letos na jaře, a pokud vše půjde dobře, muzeum otevřeme při Dočesné na začátku září,“ plánuje Vincík.

Rekonstrukce domu a zařízení muzea podle něj vyjde na 14 milionů korun, přičemž pivovar získal na záchranu památkově chráněného objektu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 12 milionů.

Pivovar pořádá už řadu let prohlídky svého areálu. Loni si sklady, šrotovnu, varnu, spilku, ležácký sklep, stáčírnu, sklady a další prostory prohlédlo v rámci přes tři tisíce turistů. Další zhruba tři tisíce návštěvníků zavítaly na den otevřených dveří, který se koná každoročně v květnu.

Z bývalé sladovny bude penzion

Už loni pivovar zrekonstruoval několik objektů přímo ve svém areálu. Všechny budovy dostaly nový kabát a prokoukl také vnitřní dvůr. V plánu na příští rok je oprava bývalé sladovny, v níž má vzniknout restaurace a penzion.

V posledních letech se pivovaru daří, loni uvařil přes 36 tisíc hektolitrů piva a na letošní rok plánuje navýšení. Díky spojení se čtvrtou největší pivovarnickou skupinou Carlsberg se mu podařilo proniknout na nové zahraniční trhy.

„Především na americký a kanadský trh. Rozšířili jsme prodej i ve Skandinávii a z exotických lokalit jsme na Bermudách a Bahamách. Letos chceme posílit na všech trzích,“ nastínil Vincík.

Vývozní jedničkou žateckého výrobce zůstává bezlepkové pivo Celia. Poslední novinka, třináctistupňový Sedmý schod, se objevila na trhu na konci roku 2015, letos proto přijde čas na nástupce.

„Jsme ve stadiu vývoje, zatím prozradím jen to, že budeme držet trend produktu s výraznou chutí a vůní a cílíme na zákazníky, kteří se zajímají, co nápoj obsahuje, a upřednostňují kvalitu před kvantitou,“ dodal Vincík.