Primář vymyslel program, který šetří čas pacientům i lékařům

„Teď už jenom kliknu na ‚odeslat‘ a kolega má okamžitě k dispozici všechny aktuální informace o pacientovi. Ten s sebou nebude muset brát žádné papíry a kolega si zase pro změnu nemusí po jeho příchodu nic přepisovat k sobě do počítače, připisovat k tomu údaje z nového vyšetření, tisknout to a zase po něm posílat k dalšímu lékaři,“ popisuje primář dialyzačního střediska v Mostě Petr Machek zjednodušeně princip programu nazvaného eZpráva, který před lety vymyslel a jenž se úspěšně rozrůstá a stává se stále známějším.

Začalo to před třemi lety, kdy mu došla trpělivost. Připadal si jako věčný přepisovatel informací z nálezů. Rozhodl se proto utnout staré pořádky. Spojil se s kamarádem programátorem a sdělil mu svoji představu o podobě systému. „Já jsem iniciátor, on dodal mozek s potřebnými znalostmi. Naštěstí se také dokázal nadchnout. Nastudovali jsme, jak to chodí v zahraničí, a na základě toho jsme se inspirovali v USA,“ popisuje Machek.

Petr Machek Narodil se 15. března 1969

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Má atestace z interny a nefrologie

Pracuje jako primář dialyzačního střediska v Mostě, které provozuje společnost Fresenius Medical Care

Pochází z Teplic, kde žije stále

Je ženatý a má dvě děti

První elektronickou komunikaci s daty pacientů si v programu eZpráva vyzkoušel se dvěma kolegy z Mostecka. „Všechno fungovalo a postupně se začali přidávat další lékaři. Bylo jich docela hodně a bylo potřeba si ujasnit, jestli bude eZpráva jen pro Mostecko, jak jsem původně zamýšlel, nebo zda ji necháme rozrůst dál. Nakonec tedy vyhrála druhá varianta,“ líčí primář Machek.

Na otázku, co pro něj bylo hlavní motivací k vytvoření programu, Machek s úsměvem odpovídá, že lenost, protože „každému na světě jde přece o to, ulehčit si práci“. S vážnější tváří ale dodává: „ Práce nám přibývá. Jeden po druhém opisujeme nálezy, přičemž může lehce dojít k překlepu. Pacienti pak nálezy neustále nosí od jednoho doktora k druhému. Když pak jeden lékař něco změní, další o tom neví. Navíc dobře znám, když pacient přijde a řekne, že nevěděl, že má přinést to a to. Takhle si všechno pošleme elektronicky,“ říká Petr Machek.

Dva roky a šest set zdravotnických subjektů

Program eZpráva používá po dvou letech fungování zhruba 600 zdravotnických subjektů po celé České republice – praktičtí i odborní lékaři, nemocnice, laboratoře i lékárny. Takový rozmach Machek podle svých slov vůbec nečekal. „To číslo je rozhodně nad moje očekávání. Vždyť my jsme si na začátku říkali, že nemáme v úmyslu překračovat hranice okresu Most, že chceme propojit jen zdejší doktory,“ říká Machek.

Prostřednictvím eZprávy, která je aktuálně nejvíce rozšířená na „rodném“ Mostecku, Znojemsku a ve východních Čechách, nekomunikují jen lékaři mezi sebou. Zapojují se i lékárny, které v jejím rámci elektronicky přijímají recepty, nemocnice, které sdílejí informace o pacientech mezi sebou i jejich lékaři, laboratoře, i se zdravotnictvím zdánlivě zcela nesouvisející podniky. „Když budu mluvit o Mostecku, je v systému zdejší dopravní podnik, který má sanitky, jimiž vozí lidi na vyšetření. Připojený lékař ji může jednoduše objednat,“ dodává primář.

V červnu dokonce začali eZprávu používat v Transplantcentru pražského IKEM. „Z toho mám obrovskou radost. Vzhledem ke své specializaci pracuji prakticky denně s pacienty, kteří potřebují transplantaci. Dat kolem takových lidí je neskutečné množství, protože musí být vyšetření od hlavy k patě. Součástí eZprávy je dnes i transplantační karta a díky programátorům v IKEM je tak možné zasílat data přímo do dokumentace on-line,“ podotýká Machek.

S eZprávou už Machek seznámil i všechny pojišťovny. Na problém nenarazil. Systém jim šetří peníze. „Když například pošlu pacienta na biochemii a rozešlu následně výsledky jeho dalším lékařům, už ho nemusejí posílat na další odběr a výsledkem jsou uspořené finance,“ popisuje s tím, že pozitivní postoj zaujalo i ministerstvo zdravotnictví.

Stále se vyvíjí

Program, do něhož samotní pacienti přístup nemají, se nadále vyvíjí. Za používání systému musí lékař či jiná organizace zaplatit 390 korun za rok. Poplatek slouží k úhradě certifikátů, kterými se šifrují posílané zprávy. Pravděpodobnost, že je otevře někdo, komu nejsou určeny, je tedy v podstatě nulová. Používání eZprávy označuje Machek za nesmírně jednoduché. „K zaregistrování stačí pětkrát kliknout. Ani na další používání nemusíte být žádný ajťák. Znám sedmdesátiletou internistku, zvládá to naprosto bravurně,“ říká.

Pokud jde o budoucnost, nevylučuje, že se eZprávu pokusí propojit s dalšími institucemi z jiných oborů. Třeba s Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřadem práce. „Kolem pacienta se toho děje hrozně moc a všechny instituce mají své programy, které navzájem nic nespojuje. Ale to je teď opravdu jen úvaha,“ uzavírá Machek.