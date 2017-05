Stále je šance, že Míša žije, říká policejní náměstek o dívce z Ústí

Pracuje na případu stále speciální tým?

Speciální tým pracuje pořád a pracovat bude. Byl zúžený, ale je v něm dostatečný počet lidí na to, aby byli schopní plnit úkoly, které před námi teď stojí.

Policie se v začátcích snažila o případu informovat každý den. Pak to ale utnula a už dlouho nic takzvaně nepustila. Proč? Nepotřebujete veřejnost k pátrání?

Všichni vědí, jaký byl vývoj případu. Od těch informací, které jsme poskytli, se neobjevilo nic, co bychom vám mohli říct. Přípravné řízení trestní je neveřejné. Policie je doslova vázána zákazem zveřejňování informací jistého okruhu. Uvedené informace lze zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem. Pokud je ta věc ve veřejném zájmu, rádi to uděláme, protože ve spoustě věcí bychom se bez novinářů nehnuli. Pokud tam ale veřejný zájem není, tak nám to trestní řád prostě zakazuje. Neumožňuje nám, abychom se dělili například o informace typu, koho jsme vyslechli a jak vypovídal.

V minulosti jste například zveřejnili číslo, na které mohli lidé telefonovat své poznatky. Ozývají se ještě?

V minimální míře. Jen občas někdo zavolá.

Po Míše pátral i speciálně vycvičený německý pes, který měl údajně v minulosti velké úspěchy při vyhledávání stop, detailně jste zkoumali pohyb Míši ve čtvrti... Přivedlo vás to na nějakou stopu?

K procesu vyšetřování vám skutečně nemohu nic říct.

Zmizení a sebevražda Dvanáctiletá Michaela Patricia Muzikářová zmizela zřejmě 11. ledna ráno. Tehdy nepřišla do školy. Její matka se obrátila na policii tentýž den vpodvečer (psali jsme o tom zde). Pátrání se rozjelo také v zahraničí. Pátrací akce organizovali i dobrovolníci. Za hlavního podezřelého je od samého počátku v médiích označován někdejší partner Michaeliny matky. Ten v průběhu vyšetřování spáchal sebevraždu. Matka s médii nekomunikuje. Je pravděpodobné, že ji policie obvinila z propagace nacismu (více zde).

Případ byl a je medializovaný. Naposledy se ke kauze vyjadřoval třeba syn někdejšího partnera Míšiny matky, který se v průběhu vyšetřování oběsil. Čtete zveřejněné články?

Já osobně články nečtu, ale pracuje pro mě oddělení monitoringu tisku, a tak se ke mně všechny potřebné informace dostanou.

Radíte se s kolegy z jiných krajů?

Určitě. Tohle je velmi důležité. Každý si rád poslechne názor někoho jiného, zkušeného. A zároveň se velmi rád poučí z chyb jiných. Přínos člověka odjinud je nenahraditelný. Může se na to totiž třeba podívat jinou optikou.

Kdy může být případ odložen?

Ve chvíli, kdy budeme přesvědčeni, že už se nemáme kam hnout. Odložení věci nicméně nebrání tomu, že se případu budete dále věnovat. I v případě odložení to někdo bude mít do budoucna na starosti. Víte, že se neustále otevírají dříve uzavřené kauzy. Každé pololetí vyhodnocujeme vybrané případy, u kterých se nám nepodařilo zjistit pachatele. Může přijít člověk, který se na to může dívat jinak. Někoho může napadnout něco nového. Kdybychom se rozhodli učinit nějaké procesní rozhodnutí, třeba právě odložení, veřejnost budeme informovat.

Jaká je podle vás v současné době šance, že Míša ještě žije?

Naděje je vždycky, bohužel čas pracuje proti nám. S odstupem času se samozřejmě ta šance snižuje.

Archivní video zmizelé Michaely Muzikářové ze sociálních sítí:

VIDEO: Video pohřešované Michaely ze sociálních sítí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu