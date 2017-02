Čtyři roky beze stopy. Matku čtyř dětí viděla naposled její kamarádka

„Doposud získané poznatky nevedly k vyloučení žádné z těchto verzí,“ uvedla krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.

Naposledy matku čtyř dětí viděla kamarádka, které se Paurová svěřila, že má obavy jít domů. Dostala totiž předvolání, aby šla vypovídat na policii kvůli domácímu násilí.



Policie několikrát prohledala jak dům, kde žila, tak široké okolí. V terénu pátraly stovky policistů, psovodi, vrtulník s termovizí. Pročesávali lesíky, husté houštiny a mokřady v okruhu několika kilometrů. Vyslechli velké množství svědků – rodinu, přátele, sousedy a spolupracovníky. Nenašli ale nic, co by objasnilo, kam zmizela ani co se s ní stalo.

Manžel dostal podmínku

„Nadále probíhají a budou probíhat dílčí úkony v rámci pátrání, které z taktického hlediska nebudeme specifikovat. Přijmeme však jakýkoliv poznatek, který by nám lidé i po tak dlouhé době mohli sdělit,“ dodala Bartošová.

Záhadné zmizení Jana Paurová zmizela v noci na 3. února 2013 (psali jsme o tom zde). Policii to ohlásil manžel. Řekl, že večer byla žena opilá a šla spát, druhý den ráno už ji však nenašel. V té době s nimi byl v domě nejstarší, tehdy nezletilý syn. Tři mladší děti byly u rodičů manžela.

Bylo veřejným tajemstvím, že mezi Janou Paurovou a manželem Pavlem to neklapalo. Příčinou nebo následkem bylo ženino nadměrné pití alkoholu. Doma se manželé hádali a docházelo i k fyzickému napadání.

Za týrání soud Pavla Paura potrestal podmíněným trestem. Svědectví Jany Paurové chybělo, ovšem usvědčila ho řada výpovědí především z okruhu příbuzných a přátel Paurové, kterým se svěřila, že ji doma manžel bije.

Odsuzující verdikt chtěl Paur napadnout u odvolacího soudu, ten ale před koncem loňského roku potvrdil trest v podobě dvouleté podmínky s odkladem na tři roky. Pavel Paur zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Klient se rozhoduje, zda proti rozsudku podá dovolání. Stále běží dvouměsíční lhůta, do které je možné toto dovolání podat,“ uvedla Paurova advokátka Dana Holá.