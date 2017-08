Benešův most, důležitá tepna Ústí nad Labem, se po opravě opět otevírá

„Most by měl být znovu uveden do provozu v časných ranních hodinách 1. září,“ sdělila Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje, kterému most patří a jenž celou opravu platí.



Benešův most spojuje centrum krajského města se čtvrtí Střekov. Během rekonstrukce ho mohly v obou směrech využívat pouze vozy MHD a rovněž osobní auta jedoucí ze Střekova do centra města.

Šoféři, kteří chtěli jet opačně, museli zvolit nedaleký Mariánský most. Často se tak v okolí obou mostů tvořily zácpy, a to zejména v ranní a odpolední špičce.



Renovovány byly hlavně dilatační spáry. „Je to proto, aby most fungoval, jak má, a vydržel, než začne jeho celková rekonstrukce. Most není v úplně dobrém stavu,“ uvedl před časem Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu, který rozsáhlou opravu za 200 milionů korun připravuje.



Konec velkých posunů mostu

Stavařům se v posledních prázdninových dnech podařilo dohnat časovou ztrátu, kterou způsobilo opožděné dodání nových mostních dilatačních závěrů. Díky nim už vlivem teplotních rozdílů nebude docházet k tak velkým posunům mostu, jako tomu bylo v minulosti.

Po celkové obnově navíc přestane most vibrovat a ani se nebudou ozývat charakteristické rány po jeho přejetí.

„Pracujeme ve speciálním režimu, abychom eliminovali zdržení. Minimálně tak jedeme na dvousměnný provoz, kdy s pracemi začínáme po páté hodině ranní. A pokud to technologie dovolí, končí se až kolem sedmé osmé hodiny večer,“ popsal Jiří Koranda, výrobní ředitel firmy Insky, jež opravu zajišťovala.

„O tomto víkendu jsme třeba během nočních směn pokládali prvky speciálních betonů, takže nejezdila ani trolejbusová doprava. Vše ale probíhá v závislosti na potřebách jednotlivých kroků a při dodržování technologických postupů,“ upozornil.

Havarijní oprava v poslední chvíli

Renovace mostu z roku 1936 začala letos 1. července. „Nikdo nevěděl, jaké překvapení nás bude čekat, až se odstraní beton. Nikdo nedokázal běžnou prohlídkou zjistit, jak budou vypadat zakryté nosníky ocelové konstrukce mostu, na něž jsou uloženy prvky dilatačního závěru,“ připomenul Koranda.

Po odhalení byly vidět známky koroze. Proto docházelo k propadům a následnému drolení betonu i konstrukce. Ta byla na některých místech zkorodovaná několik centimetrů, místy celá prorezlá.

„Je to havarijní oprava v poslední chvíli. Museli jsme konstrukci na některých místech doplnit, přeplátovat a vyvařit, což je velmi důležité, aby došlo ke spojení kovů, když se nový dilatační závěr ke konstrukci přivařoval,“ poznamenal Koranda počátkem srpna, když byly práce v polovině.

V neděli plánuje ústecký dopravní podnik ještě jednu výluku na trolejbusových linkách číslo 60 a 62 kvůli úpravám trolejového vedení na mostě. Místo nich nasadí autobusy.

„Během nedělní výluky si chceme připravit trolejové vedení tak, aby fungovalo bez omezení i při dalších opravách, které se na mostě v budoucnu chystají,“ podotkl Roman Pospíšil, vedoucí střediska řízení dopravy dopravního podniku.